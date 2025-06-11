В уряді закликали виробників електромобілів і тракторів з Китаю відкривати бізнес в Україні

Україна закликає виробників електромобілів та сільськогосподарської техніки з Китаю відкривати українські представництва та дочірні компанії.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі за підсумками китайсько-української конференції для розвитку партнерства в автомобільній промисловості, яка відбулася на базі Торгово-промислової палати України за участі українських урядовців та представників китайських компаній.

У відомстві зауважили, що наразі частина провідних китайських брендів в Україні офіційно не представлена, проте українські споживачі продовжують імпортувати ці товари з третіх країн, хоча гарантійного обслуговування, підтримки та запчастин в межах України виробники не надають. Тому українські урядовці закликають китайські компанії працювати в Україні офіційно.

Зокрема, під час заходу учасники обговорили можливості для локалізації, відкриття представництв, сервісних центрів, а також формування взаємовигідних бізнес-моделей співпраці між українським та китайським бізнесом.

"Створення офіційних сервісних центрів китайських брендів на території України дасть змогу українському громадянину отримувати якісні послуги з утримування автомобіля та сільськогосподарської техніки. Також об’єднання українського та китайського виробництва сільгосптехніки відкриває нові можливості для наших країн, зокрема і для розвитку українського агросектору", – зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

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Як повідомлялося, лише у травні українці купили 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). При цьому 5 із 10 найпопулярніших брендів електромобілів виявилися китайськими.