Китайські автовиробники збільшують свою частку на ринку Великої Британії. Продажі BYD за рік зросли на 408%

Китайські автовиробники в травні цього року збільшили свою частку на ринку Великої Британії до 9,4% порівняно з 7,7% місяцем раніше.

Про це свідчать дані торгової організації Society of Motor Manufacturers & Traders, передає Bloomberg.

Таке зростання сталося завдяки китайському автовиробнику BYD, продажі якого зросли на 408% у травні порівняно з минулим роком.

Частка Китаю у Великій Британії зросла ще й завдяки новим учасникам ринку, таким як бренди Omoda та Jaecoo від Chery Automobile Co., а також відродженню Polestar, яка контролюється Geely китайського мільярдера Лі Шуфу та виробляє більшість своїх автомобілів у Китаї.

Як зазначається, китайські бренди роблять значний внесок у Велику Британію, яка минулого року обігнала Німеччину та стала найбільшим ринком електромобілів у Європі. Велика Британія не наслідувала приклад Європейського Союзу та не запроваджувала мита на електромобілі китайського виробництва, що робить її ринок більш прибутковим ринком для продажу.

Ще однією проблемою є відсутність у Великій Британії місцевого автовиробника, який би виробляв електромобілі для широкої аудиторії, – це дало китайським брендам чіткіший шлях до здобуття популярності.

Китайські автовиробники до того ж користуються падінням продажів американської Tesla Inc. Продажі Tesla у Великій Британії в травні впали на 36% порівняно з минулим роком, навіть попри те, що загальні продажі повністю електричних автомобілів зросли на 26%.

Як повідомлялося, китаський автовиробник BYD Co. вперше продав у Європі більше електромобілів, ніж американська Tesla Inc., – у квітні цього року було зареєстровано 7231 новий акумуляторний електромобіль, що на 169% більше, ніж роком раніше.

Також стало відомо, що китайські компанії-автовиробники захопили найбільшу частку електромобілів у Європі за дев'ять місяців, повернувши позиції, втрачені після того, як Європейський Союз запровадив мита минулого року.

До того повідомлялося, що китайський виробник електромобілів BYD у 2025 році планує подвоїти свої продажі за межами Китаю до понад 800 тис. автомобілів.