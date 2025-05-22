Китайський виробник електромобілів BYD обігнав Tesla Ілона Маска за продажами у Європі

Китайський виробник електромобілів BYD Co. вперше продав у Європі більше електромобілів, ніж американська Tesla Inc., – у квітні цього року було зареєстровано 7231 новий акумуляторний електромобіль, що на 169% більше, ніж роком раніше.

Про це пише Bloomberg.

Водночас реєстрації Tesla впали в квітні на 49%, незважаючи на те, що європейський сегмент електромобілів зріс на 28% у всій галузі, а Volkswagen продав на 61% більше електромобілів, ніж роком раніше.

Такий рівень продажів дозволив BYD потрапити до 10 найкращих брендів за продажами електромобілів.

"Це переломний момент для європейського автомобільного ринку, особливо якщо врахувати, що Tesla роками лідирувала на європейському ринку BEV", – заявив аналітик Jato Dynamics Феліпе Муньос.

BYD перевершив Tesla за продажами з іще більшим відривом, якщо врахувати гібридні електромобілі автовиробника з підзарядкою від мережі.

Загальні продажі китайської компанії у квітні зросли на 359% порівняно з минулим роком.

Раніше стало відомо, що продажі Tesla в квітні впали по всій Європі, включно з падінням на 81% у Швеції до найнижчого рівня за 2,5 року, оскільки європейці купують більше китайських електромобілів, а деякі протестують проти політичних поглядів генерального директора компанії Ілона Маска.

За результатами 2024 року китайський автовиробник BYD, який 2023 року посів 10 місце в світі за кількістю проданих автомобілів, значно покращив свої результати, вийшовши на рівень таких компаній, як японська Honda й американська Ford.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.