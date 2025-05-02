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Новини
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Продажі Tesla в Європі падають четвертий місяць поспіль. За квартал вони обвалилися на 37%

Продажі Tesla в Європі падають четвертий місяць поспіль

Продажі американського автовиробника Tesla в квітні впали по всій Європі, включно з падінням на 81% у Швеції до найнижчого рівня за 2,5 року, оскільки європейці купують більше китайських електромобілів, а деякі протестують проти політичних поглядів генерального директора компанії Ілона Маска.

Про це пише Reuters. 

Як зазначаєтья, продажі компанії падають вже чотири місяці поспіль у більшій частині Європи. За перший квартал продажі всіх повністю електричних автомобілів у Європі зросли на 28%, тоді як продажі Tesla впали на 37,2%.

У Швеції продажі нових автомобілів Tesla у квітні впали на 80,7% до найнижчого рівня з жовтня 2022 року. Продажі в Нідерландах впали на 73,8% до найнижчого рівня за цей місяць з 2022 року, а в Португалії знизилися на 33%, що є більшим падінням, ніж у попередньому місяці. Продажі в Данії впали на 67,2%, тоді як Франція повідомила про падіння на 59,4%.

Tesla бореться зі зростаючою конкуренцією з боку традиційних автовиробників, тоді як нові китайські учасники ринку запускають нові та часто дешевші електромобілі.

Маск, близький союзник президента США Дональда Трампа, брав участь у роботі Департаменту ефективності американського уряду, очолюючи зусилля щодо скорочення федеральних робочих місць. Проте минулого тижня він заявив, що скоротить час, який присвячує адміністрації Трампа, і більше часу приділятиме керуванню Tesla.

Дохід компанії від автомобільної промисловості за перший квартал впав на 20%, а чистий прибуток упав на 71%.

Окрім того, підтримка Маском ультраправої політики в Європі призвела до протестів проти нього та компанії, а також до вандалізму в її автосалонах та зарядних станціях по всій території США та Європи.

За той самий період китайські конкуренти Tesla – компанії BYD, Chery та SAIC зафіксували в ЄС зростання на 223%, 2467% та 4% відповідно у сукупних продажах акумуляторних електромобілів та гібридних автомобілів з підзарядкою від мережі.

Що відбувається з продажами Tesla в Європі

До того повідомлялося, що продажі нових автомобілів Tesla в Європі в березні впали на 28,2% порівняно з роком раніше, незважаючи на те, що загальні продажі електромобілів за місяць зросли на 23,6%.

Продажі нових автомобілів Tesla впали в Європі й у лютому, що могло свідчити про негативну реакцію покупців на діяльність виконавчого директора і акціонера компанії Ілона Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Також стало відомо, що власники електромобілів Tesla почали рекордно часто обмінювати свої авто на інші марки.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.

Автор: 

авто (4134) продаж (2066) Євросоюз (5112) Tesla (306) Маск Ілон (389)


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європейці купують більше китайських електромобілів
І тут Трамп ввів мита.
Геній, бляха.
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02.05.2025 16:43 Відповісти
Вот что делает кокаин животворящий, уже и тесла закисла.
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02.05.2025 16:51 Відповісти
Рука лицо.... - Одно, необдуманное, движение, руки, и ты теряешь "все то", над чем так долго работал и чего с таким трудом добивался. Зря Маск после победы Трампа решил, что он настолько преисполнился уважением и признанием, что может себе такое позволять.
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02.05.2025 16:58 Відповісти
Продажі Tesla в Європі падають

Віфсла і Тофсла плачуть.
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02.05.2025 16:59 Відповісти
А чьто случілась і пачіму?
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02.05.2025 17:11 Відповісти
А чому івропеци не замислуються, що знаходяться під повним котролем маска?
Коли цьому зиганутому щось впаде на бошку - він відключе усі своі тесли в блокувані програмного забезпечення.
Канада вже відмовилиася від купівлі у штатів F-35, т.я. не бажає стати повністью залежною від неі. І європеськи країни вже теж починиають скасувати контракти на F-35 з цього.
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02.05.2025 17:38 Відповісти
Допи%делся...
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02.05.2025 17:38 Відповісти
Наглядное пособие. Как более 10 лет делать самую успешную компанию и просрать всё за несколько дней
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02.05.2025 17:47 Відповісти

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