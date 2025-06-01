Китайські електромобілі за дев’ять місяців зайняли найбільшу частку європейського ринку

Китайські компанії-автовиробники захопили найбільшу частку електромобілів у Європі за дев'ять місяців, повернувши позиції, втрачені після того, як Європейський Союз запровадив мита минулого року.

Про це пише Bloomberg, передає enkorr.

Як повідомляється, виробники на чолі з компанією BYD Co. зайняли в квітні 8,9% ринку електромобілів регіону. Згідно з даними дослідницької компанії Dataforce, це найбільший показник із липня. Китайські гібридні авто й моделі з двигунами внутрішнього згоряння також набрали обертів.

Зазначається, що мита ЄС, які набули чинності в листопаді минулого року, спочатку зупинили зростання китайських електромобілів, проте останні два місяці демонструють новий імпульс. BYD, MG та інші китайські автовиробники також збільшили продажі моделей із більш традиційним живленням, що посилило тиск.

За даними Dataforce, у квітні на китайські бренди припадало 7,6% продажів гібридних автомобілів у Європі, що більше, ніж показник, зафіксований роком раніше (менше 1%).

Як повідомлялося, BYD Co. вперше продав у Європі більше електромобілів, ніж американська Tesla Inc., – у квітні цього року було зареєстровано 7231 новий акумуляторний електромобіль, що на 169% більше, ніж роком раніше.

Загальні продажі китайської компанії в квітні зросли на 359% порівняно з минулим роком.

Раніше стало відомо, що продажі Tesla в квітні впали по всій Європі, включно з падінням на 81% у Швеції до найнижчого рівня за 2,5 року, оскільки європейці купують більше китайських електромобілів, а деякі протестують проти політичних поглядів генерального директора компанії Ілона Маска.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.