Китайський конкурент Tesla планує цього року подвоїти продажі своїх електромобілів за кордоном

Китайський виробник електромобілів BYD у 2025 році планує подвоїти свої продажі за межами Китаю до понад 800 тис. автомобілів.

Про це пише Reuters.

Голова компанії Ван Чуаньфу заявив, що BYD, який продав 417 204 машини за кордоном у 2024 році, очікує "суттєвого зростання" своєї частки ринку у Великій Британії, яка "дуже відкрита" для конкурентоспроможної китайської продукції.

За його словами, компанія також бачить "чудові можливості" для швидкого зростання в країнах Латинської Америки та Південно-Східної Азії, де уряди та люди доброзичливо ставляться до китайських брендів.

Оскільки іноземні уряди вводять мита на автомобілі китайського виробництва, BYD планує зберегти свою цінову перевагу, купуючи ключові компоненти в Китаї та збираючи транспортні засоби на місцевих ринках.

Ван також зазначив, що компанія продовжить будувати заводи за кордоном без партнерів, оскільки має значне фінансування.

Зараз BYD будує фабрику в Бразилії, її найбільшому ринку за межами Китаю. Автовиробник також будує заводи в Таїланді, Угорщині та Туреччині.

Раніше повідомлялося, що чистий прибуток китайського виробника електромобілів BYD у четвертому кварталі минулого року підскочив на 73,1% – до рекордних 15 млрд юанів ($2,1 млрд).

Перед тим стало відомо, що китайський гігант електромобілів BYD розглядає Німеччину як можливий майданчик для третього складального заводу в Європі.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що BYD, який 2023 року посів 10 місце в світі за кількістю проданих автомобілів, 2024 року значно покращив свої результати, вийшовши на рівень таких компаній, як японська Honda й американська Ford.

Своєю чергою продажі нових автомобілів Tesla впали в Європі в лютому цього року, що може свідчити про негативну реакцію покупців на діяльність виконавчого директора і акціонера компанії Ілона Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа. За підрахунками дослідницької платформи Jato Dynamics, виробник електромобілів із Техасу продав у лютому менше 16 тис. автомобілів у 25 країнах ЄС, Великій Британії, Норвегії та Швейцарії, що на 44% менше середнього показника.

Попит на вживані Tesla падає з літа минулого року через збільшення запасів і появи на ринку вживаних електромобілів інших брендів.