Прикордонники знищили мотоцикли, вантажівки, склади росіян, а також ліквідували живу силу противника. ВIДЕО
Воїни прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" атакували логістику ворога.
Нашим бійцям вдалося знищити мотоцикли, вантажівки, склади росіян. Також українські захисники ліквідували живу силу противника, повідомляє Цензор.НЕТ.
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