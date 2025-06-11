2 198 0
Пограничники уничтожили мотоциклы, грузовики, склады россиян, а также ликвидировали живую силу противника. ВИДЕО
Воины пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" атаковали логистику врага.
Нашим бойцам удалось уничтожить мотоциклы, грузовики, склады россиян. Также украинские защитники ликвидировали живую силу противника, сообщает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль