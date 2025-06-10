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Украинские защитники обнаружили в гараже и повредили российский бронеавтомобиль "Тигр" стоимостью $150 000. ВИДЕО
На одном из участков фронта украинские воины из подразделения Pentagon 225-го отдельного штурмового батальона обнаружили в гараже и поразили российский бронеавтомобиль "Тигр".
Эта машина стоит около $150 000 и способна перевозить до 9 человек и 1,2 тонны груза, сообщает Цензор.НЕТ.
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Luka Lukich #363772
показать весь комментарий10.06.2025 22:28 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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