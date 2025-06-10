Украинские защитники обнаружили в гараже и повредили российский бронеавтомобиль "Тигр" стоимостью $150 000. ВИДЕО

На одном из участков фронта украинские воины из подразделения Pentagon 225-го отдельного штурмового батальона обнаружили в гараже и поразили российский бронеавтомобиль "Тигр".

Эта машина стоит около $150 000 и способна перевозить до 9 человек и 1,2 тонны груза, сообщает Цензор.НЕТ.

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