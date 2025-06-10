Українські захисники виявили в гаражі та уразили російський бронеавтомобіль "Тигр" вартістю $150 000. ВIДЕО

На одній з ділянок фронту українські воїни з підрозділу Pentagon 225-го окремого штурмового батальйону виявили в гаражі та уразили російський бронеавтомобіль "Тигр".

Ця машина коштує близько $150 000 і здатна перевозити до 9 осіб і 1,2 тонни вантажу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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