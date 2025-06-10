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Нацгвардійці влучно атакують російських штурмовиків, які ховаються в руїнах на Торецькому напрямку. ВIДЕО
Оператори ударних БПЛА 1-го батальйону 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії показали знищення російських штурмовиків на Торецькому напрямку.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах поодинокі окупанти, які розповзаються по населених пунктах на передовій і намагаються закріпитися в руїнах. Але влучні скиди дістають росіян в будь-якому укритті.
"Попри постійні обстріли й намагання окупантів виявити їхні позиції, бійці працюють 24/7 і прикривають піхоту на передовій", — сказано у повідомленні.
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показати весь коментар10.06.2025 21:35 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Luka Lukich #363772
показати весь коментар10.06.2025 21:37 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Денис Власенко #415292
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