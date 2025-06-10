Бійці 10 ОГШБр відбили штурм росіян, полонили кількох окупантів, 18 - ліквідували і ще знищили техніку. ВIДЕО

Противник вкотре намагався організувати штурмові дії на позиції 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", задіявши 19 мотоциклів, 3 багі та до взводу піхоти.

В результаті нанесення вогневого ураження спроби висування були зупинені, штурмові групи понесли втрати: трьох окупантів полонили, 18 - ліквідували, 5 - поранили, 13 мотоциклів та 3 багі були спалені, інформує Цензор.НЕТ.

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