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Бійці 10 ОГШБр відбили штурм росіян, полонили кількох окупантів, 18 - ліквідували і ще знищили техніку. ВIДЕО
Противник вкотре намагався організувати штурмові дії на позиції 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", задіявши 19 мотоциклів, 3 багі та до взводу піхоти.
В результаті нанесення вогневого ураження спроби висування були зупинені, штурмові групи понесли втрати: трьох окупантів полонили, 18 - ліквідували, 5 - поранили, 13 мотоциклів та 3 багі були спалені, інформує Цензор.НЕТ.
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Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
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