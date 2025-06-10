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Бійці 10 ОГШБр відбили штурм росіян, полонили кількох окупантів, 18 - ліквідували і ще знищили техніку. ВIДЕО

Противник вкотре намагався організувати штурмові дії на позиції 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", задіявши 19 мотоциклів, 3 багі та до взводу піхоти.

В результаті нанесення вогневого ураження спроби висування були зупинені, штурмові групи понесли втрати: трьох окупантів полонили, 18 - ліквідували, 5 - поранили, 13 мотоциклів та 3 багі були спалені, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський штурмовик втрачає обидві ноги після підриву на протипіхотній міні на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17866) ліквідація (4094) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211)


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Тому і кажуть:
Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
Смерть московітам з *******!
Слава Україні!
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10.06.2025 20:11 Відповісти
Непоганий ККД.
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10.06.2025 20:14 Відповісти
Здохли трохи?
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10.06.2025 20:48 Відповісти
Ликвидационная комиссия в лице ЗСУ сработала на отлично.
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10.06.2025 21:13 Відповісти
 
 