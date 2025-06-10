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Російський штурмовик втрачає обидві ноги після підриву на протипіхотній міні на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Російський штурмовик втратив обидві ноги після підриву на протипіхотній міні Куп'янському напрямку.

Інцидент стався під час спроби просування штурмової групи у напрямку українських позицій, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські оператори загнали російських штурмовиків у пастку бійців 66 ОМБр на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17854) ліквідація (4089)


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Красівоє просто. Муки орка - мед для очей.
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10.06.2025 18:52 Відповісти
от, повезло орку. лапті не треба.
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10.06.2025 18:55 Відповісти
- Прощавайте, мої ніжки! - Вона поглянула на свої ноги: ті були вже далеко-далеко, от-от зникнуть.

(Льюїс Керролл, "Аліса в Країні Див")
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10.06.2025 18:56 Відповісти
адна нага там, а вторая гдето еще. или. адна нага харашо, а ни адной лучще... (кацапские народные пагаворки)
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10.06.2025 18:59 Відповісти
нєх топтати українську землю, падлюка!
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10.06.2025 19:01 Відповісти
Даже если ему оторвет руки, он все равно будет ползти на штурм Берлина. Это потому что руZZкие - запрограммированная биомасса, а не люди. Наша проблема пока в том, что размножаются они быстрее, чем дохнут.
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10.06.2025 19:05 Відповісти
Да, ноги топтавшие Святую Землю Украины теперь будут её удобрять, такова селяви знал бы кацап итог, сидел бы у себя в мухосранске и бояру жрал побивая хлебало своей бабы...
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10.06.2025 19:09 Відповісти
Ублюдки настільки тупі,
що вони чомусь впевнені,
що не здохнуть,
термінатори гобані.
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10.06.2025 19:10 Відповісти
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10.06.2025 19:13 Відповісти
Сбілі с ног - сражайся на культяпках!
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10.06.2025 19:13 Відповісти
 
 