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Російський штурмовик втрачає обидві ноги після підриву на протипіхотній міні на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Російський штурмовик втратив обидві ноги після підриву на протипіхотній міні Куп'янському напрямку.
Інцидент стався під час спроби просування штурмової групи у напрямку українських позицій, інформує Цензор.НЕТ.
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(Льюїс Керролл, "Аліса в Країні Див")
що вони чомусь впевнені,
що не здохнуть,
термінатори гобані.