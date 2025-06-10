Українські оператори загнали російських штурмовиків у пастку бійців 66 ОМБр на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку українські оператори безпілотних систем загнали російських штурмовиків прямо у пастку бійців 66-ої окремої механізованої бригади князя Мстислава Хороброго.

Відповідним відео наші захисники поділилися у себе у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, аеророзвідники 3-го механізованого батальйону вистежили ворожу штурмову групу, яка сховалася в густій "зеленці", а тим часом їхні побратими влаштували на росіян засідку.

"Кілька влучних скидів — і паніка. Окупантам довелося кинути своє укриття та вийти на дорогу. Там їх і чекали піхотинці 66 бригади! В епоху дронів та високих технологій головна сила на полі бою — це все ще піхота. Але найстрашніше для ворога — коли дрони та піхотинці працюють разом", - йдеться в описі до опублікованих кадрів.

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