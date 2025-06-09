Сили оборони показали, як вони нищать ворога на Курщині впродовж 9 місяців. ВIДЕО
Пілоти підрозділу The Ravens 248-го батальйону 129-ої бригади Сил територіальної оборони показали, як вони нищать ворога на Курщині.
Відео бойової роботи було оприлюднено на каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Разом із побратимами з Сил оборони України ми вже який місяць до ряду, впевнено зменшуємо кількість російських окупантів і їх техніки. Зазнаючи втрат ворог втрачає не лише бойову міць, а й віру у свою перевагу. Ми не просто спостерігаємо за подіями на полі бою — ми диктуємо хід бою з неба", - написали бійці.
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Окупант, з московії в Україні, має бути знищеним, як і будь де!!
РигоАНАЛИ з якунОвощем, їх «запросили, як катів», вони й розрахуються за них, з ритуальними послугами для орків!