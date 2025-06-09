Сили оборони показали, як вони нищать ворога на Курщині впродовж 9 місяців. ВIДЕО

Пілоти підрозділу The Ravens 248-го батальйону 129-ої бригади Сил територіальної оборони показали, як вони нищать ворога на Курщині.

Відео бойової роботи було оприлюднено на каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Разом із побратимами з Сил оборони України ми вже який місяць до ряду, впевнено зменшуємо кількість російських окупантів і їх техніки. Зазнаючи втрат ворог втрачає не лише бойову міць, а й віру у свою перевагу. Ми не просто спостерігаємо за подіями на полі бою — ми диктуємо хід бою з неба", - написали бійці.

Дивіться також: Військово-Морські сили знищили російський човен з десантом на Херсонському напрямку. ВIДЕО