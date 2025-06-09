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Сили оборони показали, як вони нищать ворога на Курщині впродовж 9 місяців. ВIДЕО

Пілоти підрозділу The Ravens 248-го батальйону 129-ої бригади Сил територіальної оборони показали, як вони нищать ворога на Курщині.

Відео бойової роботи було оприлюднено на каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Разом із побратимами з Сил оборони України ми вже який місяць до ряду, впевнено зменшуємо кількість російських окупантів і їх техніки. Зазнаючи втрат ворог втрачає не лише бойову міць, а й віру у свою перевагу. Ми не просто спостерігаємо за подіями на полі бою — ми диктуємо хід бою з неба", - написали бійці.

Дивіться також: Військово-Морські сили знищили російський човен з десантом на Херсонському напрямку. ВIДЕО

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армія рф (17854) знищення (7586) Курськ (1162)


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А московітам, з 2014 року, і не треба знати, від чого його закобздонять Українці!
Окупант, з московії в Україні, має бути знищеним, як і будь де!!
РигоАНАЛИ з якунОвощем, їх «запросили, як катів», вони й розрахуються за них, з ритуальними послугами для орків!
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09.06.2025 22:53 Відповісти
Скільки "доброї" кацапні.
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09.06.2025 23:02 Відповісти
Прекрасне виконання Баха!
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09.06.2025 23:12 Відповісти
Де результат? Хай краще покажуть, яка ситуація в Сумах.
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09.06.2025 23:14 Відповісти
одне з повідомлень ворога:

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09.06.2025 23:20 Відповісти
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09.06.2025 23:30 Відповісти
 
 