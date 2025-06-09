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Військово-Морські сили знищили російський човен з десантом на Херсонському напрямку. ВIДЕО
Бійці 40-ої окремої бригади берегової оборони на Херсонському напрямку знищили російський човен з десантом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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