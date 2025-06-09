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Військово-Морські сили знищили російський човен з десантом на Херсонському напрямку. ВIДЕО

Бійці 40-ої окремої бригади берегової оборони на Херсонському напрямку знищили російський човен з десантом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17854) ВМС (1399) знищення (7586)


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Через пів року їдемо за раками!
Ну, дуже великі...
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09.06.2025 21:12 Відповісти
...але по п'ять гривень. Вчора були по три, але дуже малі
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09.06.2025 21:24 Відповісти
Раки отпускаются только членам профсоюза...(с)
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09.06.2025 21:44 Відповісти
Єдина русня, існування якої є прийнятним, це дохла.
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09.06.2025 21:22 Відповісти
Ці тварюки, можуть в аквалангах перебратися на правий берег. Потом командування буде казати, що такого не ждали. Не краще мінувати берег?
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09.06.2025 22:30 Відповісти
 
 