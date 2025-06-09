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Новини Відео Ситуація на фронті
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Російський солдат застряг у бліндажі, який охопило полум’я внаслідок влучної атаки безпілотника. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку український БПЛА зафіксував останні хвилини життя окупанта. Російський солдат опинився під завалами власного бліндажа після точного удару безпілотника. З-під уламків стирчала лише голова та одна рука — боєць був затиснутий і не мав шансів вибратись.

Полум’я, що охопило позицію, дісталося і до його тіла. Солдат безпорадно борсався, але був приречений, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе заганяв окупанта у полі на Торецькому напрямку до смерті. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) ліквідація (4084) Запорізька область (3738)


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Топ коментарі
+8
як. як.... За підписання контракту з мо рф.
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09.06.2025 19:25 Відповісти
+6
Очищення кацапа полум'ям як в інквізіції )))
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09.06.2025 19:19 Відповісти
+6
нафіга допомагати?
хай би подихав подовше!
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09.06.2025 19:27 Відповісти
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Засосала опасная трясина
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09.06.2025 19:16 Відповісти
Очищення кацапа полум'ям як в інквізіції )))
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09.06.2025 19:19 Відповісти
Помер під запах шашлику...
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09.06.2025 19:19 Відповісти
Дрон.-як акт милосердя!
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09.06.2025 20:49 Відповісти
Це ж ЯК треба було нагрішити в житті, щоб Боженька приготував цій істоті таку смерть
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09.06.2025 19:23 Відповісти
як. як.... За підписання контракту з мо рф.
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09.06.2025 19:25 Відповісти
буженина для лисичок.
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09.06.2025 19:24 Відповісти
На московії, пожежі, це звична справа!
Жарений півень, клюнув московіта, і перед його очима пішли рядами і колонами, оті його родичі, кабаєва-мізуліна+ кривоногіх+валька пів стакана, сімонянша…. Родичка-алкашка з МЗС … Він, саме за них, і підгорає!?
Слава Україні!!
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09.06.2025 19:25 Відповісти
"Б'ється в тісній пічурці Лазо."
А взагалі, якщо б після заяви про майські шашлики ми одразу зробили б з її автором те саме, що на відео, зараз всій країні було б значно легше.
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09.06.2025 19:26 Відповісти
нафіга допомагати?
хай би подихав подовше!
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09.06.2025 19:27 Відповісти
І то правда, ніби дронів ніде діти.
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09.06.2025 19:50 Відповісти
Цікаво, хто здійснив акт мізарекордії? наші чи кацапи?
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09.06.2025 19:33 Відповісти
Це фінал фільму Термінатор-2, лаптєканська версія.
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09.06.2025 19:48 Відповісти
Ви бачили,воно почухало потилицю? Щось,падло,запізозрів..
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09.06.2025 20:06 Відповісти
От невдаха, а барон Мюнхгаузен в такій ситуйовині висмикнув себе за патли з болота, та кацапи книжок не читають... А дрона навіщо перевели? Хай би смажилось у прямому етері
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09.06.2025 20:08 Відповісти
незрозуміло нащо витратили дрон.
можливо, хлопцям було видніше, наприкляд, наближався звідкись туди русскоязчний недоносок, міг урятувати, то краще вже добити скоріше аніж знімати голівудське кіно про шашлик.
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09.06.2025 20:18 Відповісти
Не варто викладати, а тим більше смакувати такі відео, війна - страшна, тяжка робота. Я ніколи не розповідаю про такі епізоди стороннім людям. Чому вони з них навчаться? Тим більше, що це дивляться діти. Не треба їм таке бачити, так вважаю.
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09.06.2025 20:35 Відповісти
 
 