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Російський солдат застряг у бліндажі, який охопило полум’я внаслідок влучної атаки безпілотника. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку український БПЛА зафіксував останні хвилини життя окупанта. Російський солдат опинився під завалами власного бліндажа після точного удару безпілотника. З-під уламків стирчала лише голова та одна рука — боєць був затиснутий і не мав шансів вибратись.
Полум’я, що охопило позицію, дісталося і до його тіла. Солдат безпорадно борсався, але був приречений, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Urs
показати весь коментар09.06.2025 19:25 Відповісти Посилання
+6 Лариса Немезида #551154
показати весь коментар09.06.2025 19:19 Відповісти Посилання
+6 Begemot Pepa
показати весь коментар09.06.2025 19:27 Відповісти Посилання
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Жарений півень, клюнув московіта, і перед його очима пішли рядами і колонами, оті його родичі, кабаєва-мізуліна+ кривоногіх+валька пів стакана, сімонянша…. Родичка-алкашка з МЗС … Він, саме за них, і підгорає!?
Слава Україні!!
А взагалі, якщо б після заяви про майські шашлики ми одразу зробили б з її автором те саме, що на відео, зараз всій країні було б значно легше.
хай би подихав подовше!
можливо, хлопцям було видніше, наприкляд, наближався звідкись туди русскоязчний недоносок, міг урятувати, то краще вже добити скоріше аніж знімати голівудське кіно про шашлик.