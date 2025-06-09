Російський солдат застряг у бліндажі, який охопило полум’я внаслідок влучної атаки безпілотника. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку український БПЛА зафіксував останні хвилини життя окупанта. Російський солдат опинився під завалами власного бліндажа після точного удару безпілотника. З-під уламків стирчала лише голова та одна рука — боєць був затиснутий і не мав шансів вибратись.

Полум’я, що охопило позицію, дісталося і до його тіла. Солдат безпорадно борсався, але був приречений, повідомляє Цензор.НЕТ.

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