Российский солдат застрял в блиндаже, который охватило пламя вследствие точного удара беспилотника. ВИДЕО

На Запорожском направлении украинский БПЛА зафиксировал последние минуты жизни оккупанта. Российский солдат оказался под завалами собственного блиндажа после точного удара беспилотника. Из-под обломков торчала только голова и одна рука - боец был зажат и не имел шансов выбраться.

Пламя, охватившее позицию, добралось и до его тела. Солдат беспомощно барахтался, но был обречен, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дрон-камикадзе загонял оккупанта в поле на Торецком направлении до смерти. ВИДЕО