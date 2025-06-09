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Российский солдат застрял в блиндаже, который охватило пламя вследствие точного удара беспилотника. ВИДЕО

На Запорожском направлении украинский БПЛА зафиксировал последние минуты жизни оккупанта. Российский солдат оказался под завалами собственного блиндажа после точного удара беспилотника. Из-под обломков торчала только голова и одна рука - боец был зажат и не имел шансов выбраться.

Пламя, охватившее позицию, добралось и до его тела. Солдат беспомощно барахтался, но был обречен, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дрон-камикадзе загонял оккупанта в поле на Торецком направлении до смерти. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19691) ликвидация (3701) Запорожская область (3208)


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Топ комментарии
+8
як. як.... За підписання контракту з мо рф.
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09.06.2025 19:25 Ответить
+7
Очищення кацапа полум'ям як в інквізіції )))
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09.06.2025 19:19 Ответить
+6
нафіга допомагати?
хай би подихав подовше!
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09.06.2025 19:27 Ответить
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Засосала опасная трясина
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09.06.2025 19:16 Ответить
Очищення кацапа полум'ям як в інквізіції )))
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09.06.2025 19:19 Ответить
Помер під запах шашлику...
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09.06.2025 19:19 Ответить
Дрон.-як акт милосердя!
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09.06.2025 20:49 Ответить
Це ж ЯК треба було нагрішити в житті, щоб Боженька приготував цій істоті таку смерть
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09.06.2025 19:23 Ответить
як. як.... За підписання контракту з мо рф.
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09.06.2025 19:25 Ответить
буженина для лисичок.
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09.06.2025 19:24 Ответить
На московії, пожежі, це звична справа!
Жарений півень, клюнув московіта, і перед його очима пішли рядами і колонами, оті його родичі, кабаєва-мізуліна+ кривоногіх+валька пів стакана, сімонянша…. Родичка-алкашка з МЗС … Він, саме за них, і підгорає!?
Слава Україні!!
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09.06.2025 19:25 Ответить
"Б'ється в тісній пічурці Лазо."
А взагалі, якщо б після заяви про майські шашлики ми одразу зробили б з її автором те саме, що на відео, зараз всій країні було б значно легше.
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09.06.2025 19:26 Ответить
нафіга допомагати?
хай би подихав подовше!
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09.06.2025 19:27 Ответить
І то правда, ніби дронів ніде діти.
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09.06.2025 19:50 Ответить
Цікаво, хто здійснив акт мізарекордії? наші чи кацапи?
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09.06.2025 19:33 Ответить
Це фінал фільму Термінатор-2, лаптєканська версія.
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09.06.2025 19:48 Ответить
Ви бачили,воно почухало потилицю? Щось,падло,запізозрів..
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09.06.2025 20:06 Ответить
От невдаха, а барон Мюнхгаузен в такій ситуйовині висмикнув себе за патли з болота, та кацапи книжок не читають... А дрона навіщо перевели? Хай би смажилось у прямому етері
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09.06.2025 20:08 Ответить
незрозуміло нащо витратили дрон.
можливо, хлопцям було видніше, наприкляд, наближався звідкись туди русскоязчний недоносок, міг урятувати, то краще вже добити скоріше аніж знімати голівудське кіно про шашлик.
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09.06.2025 20:18 Ответить
Не варто викладати, а тим більше смакувати такі відео, війна - страшна, тяжка робота. Я ніколи не розповідаю про такі епізоди стороннім людям. Чому вони з них навчаться? Тим більше, що це дивляться діти. Не треба їм таке бачити, так вважаю.
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09.06.2025 20:35 Ответить
Нема ні жалю ні злоби одна огида смажений кацап не гарне видовище але по іншому не можна
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09.06.2025 21:12 Ответить
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09.06.2025 21:24 Ответить
Не знаю як кому, а мені сподобалось...
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09.06.2025 21:31 Ответить
 
 