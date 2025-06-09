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Российский солдат застрял в блиндаже, который охватило пламя вследствие точного удара беспилотника. ВИДЕО
На Запорожском направлении украинский БПЛА зафиксировал последние минуты жизни оккупанта. Российский солдат оказался под завалами собственного блиндажа после точного удара беспилотника. Из-под обломков торчала только голова и одна рука - боец был зажат и не имел шансов выбраться.
Пламя, охватившее позицию, добралось и до его тела. Солдат беспомощно барахтался, но был обречен, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+8 Urs
показать весь комментарий09.06.2025 19:25 Ответить Ссылка
+7 Лариса Немезида #551154
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+6 Begemot Pepa
показать весь комментарий09.06.2025 19:27 Ответить Ссылка
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Жарений півень, клюнув московіта, і перед його очима пішли рядами і колонами, оті його родичі, кабаєва-мізуліна+ кривоногіх+валька пів стакана, сімонянша…. Родичка-алкашка з МЗС … Він, саме за них, і підгорає!?
Слава Україні!!
А взагалі, якщо б після заяви про майські шашлики ми одразу зробили б з її автором те саме, що на відео, зараз всій країні було б значно легше.
хай би подихав подовше!
можливо, хлопцям було видніше, наприкляд, наближався звідкись туди русскоязчний недоносок, міг урятувати, то краще вже добити скоріше аніж знімати голівудське кіно про шашлик.