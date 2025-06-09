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Дрон-камикадзе загонял оккупанта в поле на Торецком направлении до смерти. ВИДЕО

На Торецком направлении бойцы подразделения батальона беспилотных систем бригады патрульной полиции "Хижак" ликвидировали российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения.

Смотрите: Две российские "буханки" врезались друг в друга на большой скорости и вылетели в кювет. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19691) ликвидация (3701) Нацполиция (16562)


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Топ комментарии
+7
2 кило пельменей мамке за дохлого "освободителя"
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09.06.2025 18:28 Ответить
+6
Тупикова гілка еволюції, або невдала спроба кацапа дорости до мавпи.
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09.06.2025 18:36 Ответить
+5
Буде довго смердіти,падло свинособаче..
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09.06.2025 18:41 Ответить
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2 кило пельменей мамке за дохлого "освободителя"
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09.06.2025 18:28 Ответить
Не пальменей... по кацапцкі пєлєменєй. Бо в них не курка а кура... не шаурма а шавєрма. І в загалі французьке слово bordure ... млллядь порєбрік.
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09.06.2025 18:42 Ответить
Тупикова гілка еволюції, або невдала спроба кацапа дорости до мавпи.
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09.06.2025 18:36 Ответить
Буде довго смердіти,падло свинособаче..
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09.06.2025 18:41 Ответить
Не буде. Свинки і собакєни гарантують.
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09.06.2025 19:09 Ответить
Кінець підору
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09.06.2025 18:47 Ответить
Жило грішно, і здохло смішно!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️💯👍🇺🇦⚔️❤️
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09.06.2025 18:52 Ответить
Яка кацапська гарнюня!!!
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09.06.2025 18:59 Ответить
Не заганяв, а наздогнав та вразив.
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09.06.2025 19:17 Ответить
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09.06.2025 19:18 Ответить
Помер втомленим...
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09.06.2025 19:56 Ответить
Не хотел он умирать, он пришёл лишь убивать,
Но тут открылись ворота
В адъ...
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09.06.2025 20:28 Ответить
Він хату покинув, пішов воювать,Щоб землю в Україні чеченцям віддать. Прощайте, знайомі, І рідні, й сім'я! "Україно, Україно, Україно моя!"
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09.06.2025 21:07 Ответить
 
 