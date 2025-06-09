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Дрон-камикадзе загонял оккупанта в поле на Торецком направлении до смерти. ВИДЕО
На Торецком направлении бойцы подразделения батальона беспилотных систем бригады патрульной полиции "Хижак" ликвидировали российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения.
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+7 Псамметих II
показать весь комментарий09.06.2025 18:28 Ответить Ссылка
+6 Luka Lukich #363772
показать весь комментарий09.06.2025 18:36 Ответить Ссылка
+5 Микола Січень #486030
показать весь комментарий09.06.2025 18:41 Ответить Ссылка
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