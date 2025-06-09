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Две российские "буханки" врезались друг в друга на большой скорости и вылетели в кювет. ВИДЕО

Настоящие гонки с фатальным финалом устроили водители двух российских "буханок". Не поделив дорогу, одна из машин на большой скорости врезалась в другую, отправив обе в кювет.

Об этом случае сообщили на официальной странице 39-й отдельной бригады береговой обороны, сопроводив сообщение соответствующим видео, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Спецназовцы из Нацгвардии только за сутки поразили три российские гаубицы. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19691) ликвидация (3701) 39 отдельная бригада береговой обороны (1)


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Топ комментарии
+8
Форсаж. Буханьський дріфт
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09.06.2025 17:00 Ответить
+5
И ни одного гаишника на дороге как всегда..
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09.06.2025 17:02 Ответить
+3
Надо меньше бухими ездить на буханках а может и наоборот...
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09.06.2025 17:00 Ответить
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Надо меньше бухими ездить на буханках а может и наоборот...
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09.06.2025 17:00 Ответить
Форсаж. Буханьський дріфт
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09.06.2025 17:00 Ответить
Бутерброд бажали зробити, ще треба було проміж буханок м'ясо москалів покласти
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09.06.2025 17:01 Ответить
И ни одного гаишника на дороге как всегда..
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09.06.2025 17:02 Ответить
Та то вони не дорогу не поділили, а позолочений унітаз з хатинки якогось місцевого судді чи депутата.
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09.06.2025 17:03 Ответить
Дуже жаль,просто дуже... Що баки з пальним не зірвалися, і не приготувався шашлик,тільки сире м'ясо... Ех...
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09.06.2025 17:04 Ответить
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09.06.2025 17:04 Ответить
Два БУХО дебіла це сила. Але така собі... кюветна.
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09.06.2025 17:04 Ответить
Мабуть, московіти, за немкамі?? На Берлін??
Дякуємо Захисникам України !!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
Смерть московітам!
Слава Україні!!
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09.06.2025 17:12 Ответить
На "бухінцях" самі ******* падушкі безапастнасті..
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09.06.2025 17:17 Ответить
Перегрілися на осоннячку. А тоді в холодку елеґанцько припаркувалися.
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09.06.2025 17:26 Ответить
Не факт що ті які були у середині стали "харошімі" рюзкімі.....
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09.06.2025 17:32 Ответить
Це все,що кацапоязикій свин повинен повторити.Поки живий.
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09.06.2025 18:05 Ответить
 
 