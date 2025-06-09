Две российские "буханки" врезались друг в друга на большой скорости и вылетели в кювет. ВИДЕО

Настоящие гонки с фатальным финалом устроили водители двух российских "буханок". Не поделив дорогу, одна из машин на большой скорости врезалась в другую, отправив обе в кювет.

Об этом случае сообщили на официальной странице 39-й отдельной бригады береговой обороны, сопроводив сообщение соответствующим видео, сообщает Цензор.НЕТ.

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