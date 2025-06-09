3 315 13
Две российские "буханки" врезались друг в друга на большой скорости и вылетели в кювет. ВИДЕО
Настоящие гонки с фатальным финалом устроили водители двух российских "буханок". Не поделив дорогу, одна из машин на большой скорости врезалась в другую, отправив обе в кювет.
Об этом случае сообщили на официальной странице 39-й отдельной бригады береговой обороны, сопроводив сообщение соответствующим видео, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+8 Підлога Маккартні
показать весь комментарий09.06.2025 17:00 Ответить Ссылка
+5 govtva
показать весь комментарий09.06.2025 17:02 Ответить Ссылка
+3 Серый Вовк
показать весь комментарий09.06.2025 17:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо Захисникам України !!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
Смерть московітам!
Слава Україні!!