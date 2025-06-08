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Спецназовцы из Нацгвардии только за сутки поразили три российские гаубицы. ВИДЕО

Операторы ударных дронов отдельного отряда "Крылья Омеги" продолжают наносить сокрушительные удары по вражеской артиллерии. В течение последних суток бойцами подразделения было уничтожено три гаубицы российских оккупационных войск.

Эти цели ликвидированы с использованием FPV-дронов, что позволяет наносить точечные удары по артиллерийским позициям даже в условиях глубокой обороны и маскировки, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Силы обороны поразили вражеские танки и миномет, которые вели огонь по нашим позициям на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19682) уничтожение (7258) Национальная гвардия (2160)


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08.06.2025 16:14 Ответить
У орков проблема со взлетным весом стратегов.Ту160 надо полностью заправить и тогда он обеспечивает взлет с РБ нагрузкой. А полная заправка это проблема. Ту22 и Ту95 такой проблемы не имели,но они сгорели. Так что"супер удар"по Украине остается в мечтах рукожопых руських дураков.
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08.06.2025 16:23 Ответить
хммм....
а, що роблять не спец призначенці?
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08.06.2025 16:55 Ответить
 
 