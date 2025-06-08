Спецназовцы из Нацгвардии только за сутки поразили три российские гаубицы. ВИДЕО

Операторы ударных дронов отдельного отряда "Крылья Омеги" продолжают наносить сокрушительные удары по вражеской артиллерии. В течение последних суток бойцами подразделения было уничтожено три гаубицы российских оккупационных войск.

Эти цели ликвидированы с использованием FPV-дронов, что позволяет наносить точечные удары по артиллерийским позициям даже в условиях глубокой обороны и маскировки, информирует Цензор.НЕТ.

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