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Силы обороны поразили вражеские танки и миномет, которые вели огонь по нашим позициям на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении украинские защитники поразили два вражеских танка и уничтожили миномет, которые вели огонь по позициям Сил обороны.

Об успешной боевой работе сообщили на официальной странице 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что успешный результат стал возможным благодаря совместным действиям артиллерии бригады и операторов батальона беспилотных систем "Black Sky".

Смотрите: Экипаж МиГ-29 уничтожил вражеских операторов дронов на Херсонском направлении точным авиаударом. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19682) танк (2274) уничтожение (7258) Национальная гвардия (2160)


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Нашим Воїнам подяка за чудову роботу 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
Смерть оркам на землі Украіни !!
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08.06.2025 14:45 Ответить
 
 