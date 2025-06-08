Силы обороны поразили вражеские танки и миномет, которые вели огонь по нашим позициям на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении украинские защитники поразили два вражеских танка и уничтожили миномет, которые вели огонь по позициям Сил обороны.
Об успешной боевой работе сообщили на официальной странице 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что успешный результат стал возможным благодаря совместным действиям артиллерии бригады и операторов батальона беспилотных систем "Black Sky".
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