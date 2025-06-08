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Экипаж МиГ-29 уничтожил вражеских операторов дронов на Херсонском направлении точным авиаударом. ВИДЕО

Украинская авиация продолжает успешно уничтожать критически важные вражеские цели. На этот раз экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар по позиции операторов БпЛА армии РФ в Херсонской области. Расчет работал на одном из направлений, активно используя дроны для ведения разведки и координации артиллерийского огня. Благодаря работе украинских разведывательных средств их местонахождение было обнаружено.

Часть оккупантов попыталась экстренно отступить, однако безуспешно - в небе уже кружил украинский БПЛА, который зафиксировал попытку бегства. В результате авиационного удара вся группа была уничтожена, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупанты в "плащах-невидимках" стали легкой целью для FPV-дронов наших нацгвардейцев. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19682) уничтожение (7258) Херсонская область (4893)


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Нехай Господь завжди буде з вами!
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08.06.2025 14:13 Ответить
Слава нашим льотчикам! Бережи вас Боже!
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08.06.2025 14:18 Ответить
‼️🇺🇦⚔️💯👍✌️👌✊☠️😂🫡✊✌️‼️🇺🇦
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08.06.2025 14:25 Ответить
Чи просувались би кацапи, май змогу Україна кидати не 0-2 а 100-200 бомб на добу.
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08.06.2025 14:27 Ответить
не факт що знищили але дуже добре що спробували.
ворожий дронар вибиває нашу найслабшу ланку в цій війні - піхоту.
тому така ціль можливо, навіть більш пріоритетніша аніж ворожий штаб чи арта.
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08.06.2025 14:29 Ответить
Спроба знищення була,але найімовірніше це не міг 29,можливо хаймарс.На відео літак летів надто низько,як для скиду КАБа(від10км),схоже на відео ФАБ,для скиду якої потрібно було залетіти на 20-30 кілометрів в тил оркам,адже тепер оператори дронів працюють з такої відстані.Не варто забувати і про кацапську ППО.
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08.06.2025 14:54 Ответить
відео пуску чи бомбометання взагалі постановочне.
його зняли заради пропаганди, скоріш за все на навчаннях.
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08.06.2025 15:01 Ответить
Цікаво чого написали що використали МІГ-29?
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08.06.2025 15:06 Ответить
 
 