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Экипаж МиГ-29 уничтожил вражеских операторов дронов на Херсонском направлении точным авиаударом. ВИДЕО
Украинская авиация продолжает успешно уничтожать критически важные вражеские цели. На этот раз экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар по позиции операторов БпЛА армии РФ в Херсонской области. Расчет работал на одном из направлений, активно используя дроны для ведения разведки и координации артиллерийского огня. Благодаря работе украинских разведывательных средств их местонахождение было обнаружено.
Часть оккупантов попыталась экстренно отступить, однако безуспешно - в небе уже кружил украинский БПЛА, который зафиксировал попытку бегства. В результате авиационного удара вся группа была уничтожена, информирует Цензор.НЕТ.
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ворожий дронар вибиває нашу найслабшу ланку в цій війні - піхоту.
тому така ціль можливо, навіть більш пріоритетніша аніж ворожий штаб чи арта.
його зняли заради пропаганди, скоріш за все на навчаннях.