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Екіпаж МіГ-29 знищив ворожих операторів дронів на Херсонському напрямку точним авіаударом. ВIДЕО
Українська авіація продовжує успішно знищувати критично важливі ворожі цілі. Цього разу екіпаж винищувача МіГ-29 завдав точного удару по позиції операторів БпЛА армії РФ у Херсонській області. Розрахунок працював на одному з напрямків, активно використовуючи дрони для ведення розвідки та координації артилерійського вогню. Завдяки роботі українських розвідувальних засобів їхнє місцезнаходження було виявлено.
Частина окупантів спробувала екстрено відступити, однак безуспішно — у небі вже кружляв український БПЛА, який зафіксував спробу втечі. В результаті авіаційного удару усю групу було знищено, інформує Цензор.НЕТ.
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ворожий дронар вибиває нашу найслабшу ланку в цій війні - піхоту.
тому така ціль можливо, навіть більш пріоритетніша аніж ворожий штаб чи арта.
його зняли заради пропаганди, скоріш за все на навчаннях.