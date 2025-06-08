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Екіпаж МіГ-29 знищив ворожих операторів дронів на Херсонському напрямку точним авіаударом. ВIДЕО

Українська авіація продовжує успішно знищувати критично важливі ворожі цілі. Цього разу екіпаж винищувача МіГ-29 завдав точного удару по позиції операторів БпЛА армії РФ у Херсонській області. Розрахунок працював на одному з напрямків, активно використовуючи дрони для ведення розвідки та координації артилерійського вогню. Завдяки роботі українських розвідувальних засобів їхнє місцезнаходження було виявлено.

Частина окупантів спробувала екстрено відступити, однак безуспішно — у небі вже кружляв український БПЛА, який зафіксував спробу втечі. В результаті авіаційного удару усю групу було знищено, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупанти в "плащах-невидимках" стали легкою ціллю для FPV-дронів наших нацгвардійців. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) знищення (7571) Херсонська область (5882)


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Нехай Господь завжди буде з вами!
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08.06.2025 14:13 Відповісти
Слава нашим льотчикам! Бережи вас Боже!
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08.06.2025 14:18 Відповісти
‼️🇺🇦⚔️💯👍✌️👌✊☠️😂🫡✊✌️‼️🇺🇦
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08.06.2025 14:25 Відповісти
Чи просувались би кацапи, май змогу Україна кидати не 0-2 а 100-200 бомб на добу.
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08.06.2025 14:27 Відповісти
не факт що знищили але дуже добре що спробували.
ворожий дронар вибиває нашу найслабшу ланку в цій війні - піхоту.
тому така ціль можливо, навіть більш пріоритетніша аніж ворожий штаб чи арта.
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08.06.2025 14:29 Відповісти
Спроба знищення була,але найімовірніше це не міг 29,можливо хаймарс.На відео літак летів надто низько,як для скиду КАБа(від10км),схоже на відео ФАБ,для скиду якої потрібно було залетіти на 20-30 кілометрів в тил оркам,адже тепер оператори дронів працюють з такої відстані.Не варто забувати і про кацапську ППО.
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08.06.2025 14:54 Відповісти
відео пуску чи бомбометання взагалі постановочне.
його зняли заради пропаганди, скоріш за все на навчаннях.
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08.06.2025 15:01 Відповісти
Цікаво чого написали що використали МІГ-29?
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08.06.2025 15:06 Відповісти
 
 