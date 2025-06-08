Екіпаж МіГ-29 знищив ворожих операторів дронів на Херсонському напрямку точним авіаударом. ВIДЕО

Українська авіація продовжує успішно знищувати критично важливі ворожі цілі. Цього разу екіпаж винищувача МіГ-29 завдав точного удару по позиції операторів БпЛА армії РФ у Херсонській області. Розрахунок працював на одному з напрямків, активно використовуючи дрони для ведення розвідки та координації артилерійського вогню. Завдяки роботі українських розвідувальних засобів їхнє місцезнаходження було виявлено.

Частина окупантів спробувала екстрено відступити, однак безуспішно — у небі вже кружляв український БПЛА, який зафіксував спробу втечі. В результаті авіаційного удару усю групу було знищено, інформує Цензор.НЕТ.

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