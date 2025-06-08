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Окупанти в "плащах-невидимках" стали легкою ціллю для FPV-дронів наших нацгвардійців. ВIДЕО
Чергова спроба російських загарбників застосувати так звані "плащі-невидимки" завершилася для них провалом та ліквідацією. Бійці бригади "Буревій" виявили та знищили групу ворога за допомогою FPV-дронів.
Про це повідомили на офіційній сторінці Першої президентської бригади НГУ "Буревій", супроводивши допис відповідним відео, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що окупанти думали, що їх ніхто не побачить, проте їхнє маскування не допомогло.
"Від українського FPV не сховаєшся, навіть якщо загорнешся в килим!" — з іронією наголошують нацгвардійці.
Топ коментарі
+7 Серый Вовк
показати весь коментар08.06.2025 13:49 Відповісти Посилання
+5 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар08.06.2025 13:56 Відповісти Посилання
+5 Weritati
показати весь коментар08.06.2025 14:02 Відповісти Посилання
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Что происходит в Лос-Анжелесе? Источник: https://www.ponomaroleg.com/chto-proishodit-v-los-anzhelese/