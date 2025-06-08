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Окупанти в "плащах-невидимках" стали легкою ціллю для FPV-дронів наших нацгвардійців. ВIДЕО

Чергова спроба російських загарбників застосувати так звані "плащі-невидимки" завершилася для них провалом та ліквідацією. Бійці бригади "Буревій" виявили та знищили групу ворога за допомогою FPV-дронів.

Про це повідомили на офіційній сторінці Першої президентської бригади НГУ "Буревій", супроводивши допис відповідним відео, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти думали, що їх ніхто не побачить, проте їхнє маскування не допомогло.

"Від українського FPV не сховаєшся, навіть якщо загорнешся в килим!" — з іронією наголошують нацгвардійці.

Дивіться: Бійці 72 ОМБр впродовж травня ліквідували 1048 окупантів, 1866 БПЛА, а також танки, міномети і артилерію. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) ліквідація (4081) Національна гвардія (1571)


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Топ коментарі
+7
Это не просто плащи невидимки, это плащи переправлялки при чём прямо в Ад...
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08.06.2025 13:49 Відповісти
+5
Я в доміку не проканала. Слава Нашим Воїнам! Смерть кацапопотворам.
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08.06.2025 13:56 Відповісти
+5
по нєповторимому букєту русского духа... кислиє, щі, смердючі лапі ... перегар склоомивача.....
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08.06.2025 14:02 Відповісти
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Это не просто плащи невидимки, это плащи переправлялки при чём прямо в Ад...
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08.06.2025 13:49 Відповісти
Вони просто не одягнули магічні шапочки з фольги, без яких "плащі-нєвідімкі" не діють. 😊
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08.06.2025 14:10 Відповісти
Я в доміку не проканала. Слава Нашим Воїнам! Смерть кацапопотворам.
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08.06.2025 13:56 Відповісти
Знова кляті Украінци робят расчілавечіваніе кацапів...НРАИЦА.
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08.06.2025 13:56 Відповісти
Схоже на звичайні плащі або ідіоти накинули "плащі-невидимки" тільки на спину і вирішили, що невидимі
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08.06.2025 13:57 Відповісти
мішки нєвідімки хай їх ******** ізобрєтут...
щоб одразу «Два в одном»
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08.06.2025 13:58 Відповісти
Цікаво, а як чорти їх розгледять?
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08.06.2025 13:59 Відповісти
смород русского духу....
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08.06.2025 14:02 Відповісти
по нєповторимому букєту русского духа... кислиє, щі, смердючі лапі ... перегар склоомивача.....
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08.06.2025 14:02 Відповісти
- Куме! Кацапи кажуть, що американці, у своїх таємних біолабораторіях, вивели спеціальних бойових комарів. Вони кусатимуть "героїв СВО" і заражатимуть смертельними хворобами...
- Тю-у-у... А як вони кацапів, від наших відрізнятимуть?
- По запаху... Наші пахнуть салом, а кацапи - кислими "штями"...
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08.06.2025 14:57 Відповісти
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08.06.2025 14:08 Відповісти
патамушта ім нє видалі шапкі-нєвідімкі.
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08.06.2025 14:08 Відповісти
Угу..И єщє сапогі-скороходи,что би прі обнаруженіі бистро сь@биваться.
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08.06.2025 14:29 Відповісти
роліковиє кавзани ми ще побачимо.
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08.06.2025 14:33 Відповісти
есть уже новая модель:

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08.06.2025 14:34 Відповісти
Скоро вся обосрашка стане невидимой ...
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08.06.2025 14:12 Відповісти
То для московитів, прутін з своєю «тріадою» (кабаєва+мізуліна+толстоногіх), шоу зробили, з модифікацією чорних мішків, для орків!
У Трампа, своя «тріада», тому і прутін, йому дрючбелик…
Что происходит в Лос-Анжелесе? Источник: https://www.ponomaroleg.com/chto-proishodit-v-los-anzhelese/
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08.06.2025 14:22 Відповісти
Гарні плащі! Ні разу не видимі! 👍 АналоГовнонєт в дії! 😁
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08.06.2025 14:46 Відповісти
А ведь ещё и скатерть-самобранка где-то в ибенях есть...
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08.06.2025 15:01 Відповісти
 
 