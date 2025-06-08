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Оккупанты в "плащах-невидимках" стали легкой мишенью для FPV-дронов наших нацгвардейцев. ВИДЕО

Очередная попытка российских захватчиков применить так называемые "плащи-невидимки" завершилась для них провалом и ликвидацией. Бойцы бригады "Буревій" обнаружили и уничтожили группу врага с помощью FPV-дронов.

Об этом сообщили на официальной странице Первой президентской бригады НГУ "Буревій", сопроводив сообщение соответствующим видео, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты думали, что их никто не увидит, однако их маскировка не помогла.

"От украинского FPV не спрячешься, даже если завернешься в ковер!" - с иронией подчеркивают нацгвардейцы.

Смотрите: Бойцы 72 ОМБр в течение мая ликвидировали 1048 оккупантов, 1866 БПЛА, а также танки, минометы и артиллерию. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19682) ликвидация (3698) Национальная гвардия (2160)


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Топ комментарии
+7
Это не просто плащи невидимки, это плащи переправлялки при чём прямо в Ад...
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08.06.2025 13:49 Ответить
+5
Я в доміку не проканала. Слава Нашим Воїнам! Смерть кацапопотворам.
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08.06.2025 13:56 Ответить
+5
по нєповторимому букєту русского духа... кислиє, щі, смердючі лапі ... перегар склоомивача.....
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08.06.2025 14:02 Ответить
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Это не просто плащи невидимки, это плащи переправлялки при чём прямо в Ад...
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08.06.2025 13:49 Ответить
Вони просто не одягнули магічні шапочки з фольги, без яких "плащі-нєвідімкі" не діють. 😊
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08.06.2025 14:10 Ответить
Я в доміку не проканала. Слава Нашим Воїнам! Смерть кацапопотворам.
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08.06.2025 13:56 Ответить
Знова кляті Украінци робят расчілавечіваніе кацапів...НРАИЦА.
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08.06.2025 13:56 Ответить
Схоже на звичайні плащі або ідіоти накинули "плащі-невидимки" тільки на спину і вирішили, що невидимі
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08.06.2025 13:57 Ответить
мішки нєвідімки хай їх ******** ізобрєтут...
щоб одразу «Два в одном»
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08.06.2025 13:58 Ответить
Цікаво, а як чорти їх розгледять?
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08.06.2025 13:59 Ответить
смород русского духу....
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08.06.2025 14:02 Ответить
по нєповторимому букєту русского духа... кислиє, щі, смердючі лапі ... перегар склоомивача.....
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08.06.2025 14:02 Ответить
- Куме! Кацапи кажуть, що американці, у своїх таємних біолабораторіях, вивели спеціальних бойових комарів. Вони кусатимуть "героїв СВО" і заражатимуть смертельними хворобами...
- Тю-у-у... А як вони кацапів, від наших відрізнятимуть?
- По запаху... Наші пахнуть салом, а кацапи - кислими "штями"...
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08.06.2025 14:57 Ответить
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08.06.2025 14:08 Ответить
патамушта ім нє видалі шапкі-нєвідімкі.
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08.06.2025 14:08 Ответить
Угу..И єщє сапогі-скороходи,что би прі обнаруженіі бистро сь@биваться.
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08.06.2025 14:29 Ответить
роліковиє кавзани ми ще побачимо.
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08.06.2025 14:33 Ответить
есть уже новая модель:

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08.06.2025 14:34 Ответить
Скоро вся обосрашка стане невидимой ...
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08.06.2025 14:12 Ответить
То для московитів, прутін з своєю «тріадою» (кабаєва+мізуліна+толстоногіх), шоу зробили, з модифікацією чорних мішків, для орків!
У Трампа, своя «тріада», тому і прутін, йому дрючбелик…
Что происходит в Лос-Анжелесе? Источник: https://www.ponomaroleg.com/chto-proishodit-v-los-anzhelese/
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08.06.2025 14:22 Ответить
Гарні плащі! Ні разу не видимі! 👍 АналоГовнонєт в дії! 😁
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08.06.2025 14:46 Ответить
А ведь ещё и скатерть-самобранка где-то в ибенях есть...
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08.06.2025 15:01 Ответить
 
 