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Оккупанты в "плащах-невидимках" стали легкой мишенью для FPV-дронов наших нацгвардейцев. ВИДЕО
Очередная попытка российских захватчиков применить так называемые "плащи-невидимки" завершилась для них провалом и ликвидацией. Бойцы бригады "Буревій" обнаружили и уничтожили группу врага с помощью FPV-дронов.
Об этом сообщили на официальной странице Первой президентской бригады НГУ "Буревій", сопроводив сообщение соответствующим видео, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оккупанты думали, что их никто не увидит, однако их маскировка не помогла.
"От украинского FPV не спрячешься, даже если завернешься в ковер!" - с иронией подчеркивают нацгвардейцы.
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+7 Серый Вовк
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+5 ОсвальдКоблпот #588757
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