Бойцы 72 ОМБр в течение мая ликвидировали 1048 оккупантов, 1866 БПЛА, а также танки, минометы и артиллерию.. ВИДЕО
Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в течение мая ликвидировали более 1000 оккупантов и 1866 российских БПЛА.
Об этом они сообщили на своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Они не останавливаются. Лезут, ползут, накапливаются, штурмуют, как зомби. А мы продолжаем сдерживать их", - рассказали защитники.
Общие потери врага в течение мая составили также:
- танки - 2;
- артиллерия - 4;
- миномет - 12;
- другое вооружение и вражеская техника - 60.
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Andrew Moon
показать весь комментарий08.06.2025 11:27 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Dmitriy Prudko
показать весь комментарий08.06.2025 12:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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