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Бойцы 72 ОМБр в течение мая ликвидировали 1048 оккупантов, 1866 БПЛА, а также танки, минометы и артиллерию.. ВИДЕО

Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в течение мая ликвидировали более 1000 оккупантов и 1866 российских БПЛА.

Об этом они сообщили на своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Они не останавливаются. Лезут, ползут, накапливаются, штурмуют, как зомби. А мы продолжаем сдерживать их", - рассказали защитники.

Общие потери врага в течение мая составили также:

  • танки - 2;
  • артиллерия - 4;
  • миномет - 12;
  • другое вооружение и вражеская техника - 60.

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Автор: 

армия РФ (19682) ликвидация (3698) 72 отдельная механизированная бригада (245)


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72-ка це слони. СЛОНИ.
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08.06.2025 11:27 Ответить
Слава Чорним запорожцям та їх суміжникам.
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08.06.2025 12:27 Ответить
 
 