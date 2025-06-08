Бойцы 72 ОМБр в течение мая ликвидировали 1048 оккупантов, 1866 БПЛА, а также танки, минометы и артиллерию.. ВИДЕО

Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в течение мая ликвидировали более 1000 оккупантов и 1866 российских БПЛА.

Об этом они сообщили на своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Они не останавливаются. Лезут, ползут, накапливаются, штурмуют, как зомби. А мы продолжаем сдерживать их", - рассказали защитники.

Общие потери врага в течение мая составили также:

танки - 2;

артиллерия - 4;

миномет - 12;

другое вооружение и вражеская техника - 60.

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