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Бійці 72 ОМБр впродовж травня ліквідували 1048 окупантів, 1866 БПЛА, а також танки, міномети і артилерію. ВIДЕО

Воїни 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців впродовж травня ліквідували понад 1000 окупантів та 1866 російських БПЛА.

Про це вони повідомили на своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони не зупиняються. Лізуть, повзуть, накопичуються, штурмують, наче зомбі. А ми продовжуємо стримувати їх", — розповіли оборонці.

Загальні втрати ворога впродовж травня склали також:

  • танки — 2;
  • артилерія — 4;
  • міномет — 12;
  • інше озброєння та ворожа техніка — 60.

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Автор: 

армія рф (17833) ліквідація (4081) 72 окрема механізована бригада (248)


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72-ка це слони. СЛОНИ.
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08.06.2025 11:27 Відповісти
 
 