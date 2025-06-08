Бійці 72 ОМБр впродовж травня ліквідували 1048 окупантів, 1866 БПЛА, а також танки, міномети і артилерію. ВIДЕО
Воїни 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців впродовж травня ліквідували понад 1000 окупантів та 1866 російських БПЛА.
Про це вони повідомили на своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони не зупиняються. Лізуть, повзуть, накопичуються, штурмують, наче зомбі. А ми продовжуємо стримувати їх", — розповіли оборонці.
Загальні втрати ворога впродовж травня склали також:
- танки — 2;
- артилерія — 4;
- міномет — 12;
- інше озброєння та ворожа техніка — 60.
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Andrew Moon
показати весь коментар08.06.2025 11:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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