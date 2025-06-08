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Сили оборони уразили ворожі танки та міномет, які вели вогонь по наших позиціях на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку українські захисники уразили два ворожі танки та знищили міномет, які вели вогонь по позиціях Сил оборони.

Про успішну бойову роботу повідомили на офіційній сторінці 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що успішний результат став можливим завдяки спільним діям артилерії бригади та операторів батальйону безпілотних систем "Black Sky".

Дивіться: Екіпаж МіГ-29 знищив ворожих операторів дронів на Херсонському напрямку точним авіаударом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) танк (2085) знищення (7571) Національна гвардія (1571)


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Нашим Воїнам подяка за чудову роботу 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
Смерть оркам на землі Украіни !!
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08.06.2025 14:45 Відповісти
 
 