Сили оборони уразили ворожі танки та міномет, які вели вогонь по наших позиціях на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку українські захисники уразили два ворожі танки та знищили міномет, які вели вогонь по позиціях Сил оборони.
Про успішну бойову роботу повідомили на офіційній сторінці 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що успішний результат став можливим завдяки спільним діям артилерії бригади та операторів батальйону безпілотних систем "Black Sky".
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Смерть оркам на землі Украіни !!