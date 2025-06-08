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Спецпризначенці із Нацгвардії лише за добу уразили три російські гаубиці. ВIДЕО

Оператори ударних дронів окремого загону "Крила Омеги" продовжують завдавати нищівних ударів по ворожій артилерії. Протягом останньої доби бійцями підрозділу було знищено три гаубиці російських окупаційних військ.

Ці цілі ліквідовано з використанням FPV-дронів, що дозволяє завдавати точкових ударів по артилерійських позиціях навіть в умовах глибокої оборони та маскування, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони уразили ворожі танки та міномет, які вели вогонь по наших позиціях на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) знищення (7571) Національна гвардія (1571)


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Слава Героям!
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08.06.2025 16:14 Відповісти
У орков проблема со взлетным весом стратегов.Ту160 надо полностью заправить и тогда он обеспечивает взлет с РБ нагрузкой. А полная заправка это проблема. Ту22 и Ту95 такой проблемы не имели,но они сгорели. Так что"супер удар"по Украине остается в мечтах рукожопых руських дураков.
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08.06.2025 16:23 Відповісти
хммм....
а, що роблять не спец призначенці?
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08.06.2025 16:55 Відповісти
 
 