Спецпризначенці із Нацгвардії лише за добу уразили три російські гаубиці. ВIДЕО
Оператори ударних дронів окремого загону "Крила Омеги" продовжують завдавати нищівних ударів по ворожій артилерії. Протягом останньої доби бійцями підрозділу було знищено три гаубиці російських окупаційних військ.
Ці цілі ліквідовано з використанням FPV-дронів, що дозволяє завдавати точкових ударів по артилерійських позиціях навіть в умовах глибокої оборони та маскування, інформує Цензор.НЕТ.
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а, що роблять не спец призначенці?