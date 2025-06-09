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Дві російські "буханки" врізалися одна в одну на великій швидкості і вилетіли в кювет. ВIДЕО
Справжні перегони з фатальним фіналом влаштували водії двох російських "буханок". Не поділивши дорогу, одна з автівок на великій швидкості врізалась в іншу, відправивши обидві в кювет.
Про цей випадок повідомили на офіційній сторінці 39-ї окремої бригади берегової оборони, супроводивши допис відповідним відео, повідомляє Цензор.НЕТ.
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