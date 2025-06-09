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Дві російські "буханки" врізалися одна в одну на великій швидкості і вилетіли в кювет. ВIДЕО

Справжні перегони з фатальним фіналом влаштували водії двох російських "буханок". Не поділивши дорогу, одна з автівок на великій швидкості врізалась в іншу, відправивши обидві в кювет.

Про цей випадок повідомили на офіційній сторінці 39-ї окремої бригади берегової оборони, супроводивши допис відповідним відео, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Спецпризначенці із Нацгвардії лише за добу уразили три російські гаубиці. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) ліквідація (4084) 39 окрема бригада берегової оборони (1)


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Надо меньше бухими ездить на буханках а может и наоборот...
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09.06.2025 17:00 Відповісти
Форсаж. Буханьський дріфт
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09.06.2025 17:00 Відповісти
Бутерброд бажали зробити, ще треба було проміж буханок м'ясо москалів покласти
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09.06.2025 17:01 Відповісти
И ни одного гаишника на дороге как всегда..
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09.06.2025 17:02 Відповісти
Та то вони не дорогу не поділили, а позолочений унітаз з хатинки якогось місцевого судді чи депутата.
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09.06.2025 17:03 Відповісти
Дуже жаль,просто дуже... Що баки з пальним не зірвалися, і не приготувався шашлик,тільки сире м'ясо... Ех...
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09.06.2025 17:04 Відповісти
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09.06.2025 17:04 Відповісти
Два БУХО дебіла це сила. Але така собі... кюветна.
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09.06.2025 17:04 Відповісти
Мабуть, московіти, за немкамі?? На Берлін??
Дякуємо Захисникам України !!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
Смерть московітам!
Слава Україні!!
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09.06.2025 17:12 Відповісти
На "бухінцях" самі ******* падушкі безапастнасті..
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09.06.2025 17:17 Відповісти
 
 