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Дрон-камікадзе заганяв окупанта у полі на Торецькому напрямку до смерті. ВIДЕО

На Торецькому напрямку бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак" ліквідували російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу.

Дивіться: Дві російські "буханки" врізалися одна в одну на великій швидкості і вилетіли в кювет. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) ліквідація (4084) Нацполіція (15276)


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2 кило пельменей мамке за дохлого "освободителя"
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09.06.2025 18:28 Відповісти
Не пальменей... по кацапцкі пєлєменєй. Бо в них не курка а кура... не шаурма а шавєрма. І в загалі французьке слово bordure ... млллядь порєбрік.
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09.06.2025 18:42 Відповісти
Тупикова гілка еволюції, або невдала спроба кацапа дорости до мавпи.
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09.06.2025 18:36 Відповісти
Буде довго смердіти,падло свинособаче..
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09.06.2025 18:41 Відповісти
Не буде. Свинки і собакєни гарантують.
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09.06.2025 19:09 Відповісти
Кінець підору
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09.06.2025 18:47 Відповісти
Жило грішно, і здохло смішно!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️💯👍🇺🇦⚔️❤️
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09.06.2025 18:52 Відповісти
Яка кацапська гарнюня!!!
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09.06.2025 18:59 Відповісти
 
 