1 271 8
Дрон-камікадзе заганяв окупанта у полі на Торецькому напрямку до смерті. ВIДЕО
На Торецькому напрямку бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак" ліквідували російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️💯👍🇺🇦⚔️❤️