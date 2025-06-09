2 059 3
Военно-морские силы уничтожили российскую лодку с десантом на Херсонском направлении. ВИДЕО
Бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны на Херсонском направлении уничтожили российскую лодку с десантом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, дуже великі...