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Военно-морские силы уничтожили российскую лодку с десантом на Херсонском направлении. ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны на Херсонском направлении уничтожили российскую лодку с десантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19691) ВМС (1481) уничтожение (7265)


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Через пів року їдемо за раками!
Ну, дуже великі...
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09.06.2025 21:12 Ответить
...але по п'ять гривень. Вчора були по три, але дуже малі
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09.06.2025 21:24 Ответить
Єдина русня, існування якої є прийнятним, це дохла.
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09.06.2025 21:22 Ответить
 
 