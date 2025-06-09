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Новости Видео Ситуация на фронте
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Силы обороны показали, как они уничтожают врага на Курщине в течение 9 месяцев. ВИДЕО

Пилоты подразделения The Ravens 248-го батальона 129-й бригады Сил территориальной обороны показали, как они уничтожают врага на Курщине.

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вместе с побратимами из Сил обороны Украины мы уже который месяц к ряду уверенно уменьшаем количество российских оккупантов и их техники. Неся потери, враг теряет не только боевую мощь, но и веру в свое превосходство. Мы не просто наблюдаем за событиями на поле боя - мы диктуем ход боя с неба", - написали бойцы.

Смотрите также: Военно-Морские силы уничтожили российскую лодку с десантом на Херсонском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) Курск (1148)


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А московітам, з 2014 року, і не треба знати, від чого його закобздонять Українці!
Окупант, з московії в Україні, має бути знищеним, як і будь де!!
РигоАНАЛИ з якунОвощем, їх «запросили, як катів», вони й розрахуються за них, з ритуальними послугами для орків!
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09.06.2025 22:53 Ответить
Скільки "доброї" кацапні.
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09.06.2025 23:02 Ответить
Прекрасне виконання Баха!
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09.06.2025 23:12 Ответить
Так, я одразу впізнав хорал "Jesus ******* meine Freude"!
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10.06.2025 00:27 Ответить
Де результат? Хай краще покажуть, яка ситуація в Сумах.
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09.06.2025 23:14 Ответить
Про Ситуацію в Сумах може дізнатися кожний охочий
громадянин країни ,
вперед 😡
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10.06.2025 00:13 Ответить
одне з повідомлень ворога:

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09.06.2025 23:20 Ответить
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09.06.2025 23:30 Ответить
Всім вбитим оркам земля бетоном і зверху скловатою 🙁
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10.06.2025 00:11 Ответить
 
 