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Силы обороны показали, как они уничтожают врага на Курщине в течение 9 месяцев. ВИДЕО
Пилоты подразделения The Ravens 248-го батальона 129-й бригады Сил территориальной обороны показали, как они уничтожают врага на Курщине.
Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вместе с побратимами из Сил обороны Украины мы уже который месяц к ряду уверенно уменьшаем количество российских оккупантов и их техники. Неся потери, враг теряет не только боевую мощь, но и веру в свое превосходство. Мы не просто наблюдаем за событиями на поле боя - мы диктуем ход боя с неба", - написали бойцы.
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Окупант, з московії в Україні, має бути знищеним, як і будь де!!
РигоАНАЛИ з якунОвощем, їх «запросили, як катів», вони й розрахуються за них, з ритуальними послугами для орків!
громадянин країни ,
вперед 😡