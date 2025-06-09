Силы обороны показали, как они уничтожают врага на Курщине в течение 9 месяцев. ВИДЕО

Пилоты подразделения The Ravens 248-го батальона 129-й бригады Сил территориальной обороны показали, как они уничтожают врага на Курщине.

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вместе с побратимами из Сил обороны Украины мы уже который месяц к ряду уверенно уменьшаем количество российских оккупантов и их техники. Неся потери, враг теряет не только боевую мощь, но и веру в свое превосходство. Мы не просто наблюдаем за событиями на поле боя - мы диктуем ход боя с неба", - написали бойцы.

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