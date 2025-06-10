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Российский штурмовик теряет обе ноги после подрыва на противопехотной мине на Купянском направлении. ВИДЕО

Российский штурмовик потерял обе ноги после подрыва на противопехотной мине на Купянском направлении.

Инцидент произошел во время попытки продвижения штурмовой группы в направлении украинских позиций, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинские операторы загнали российских штурмовиков в ловушку бойцов 66 ОМБр на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) ликвидация (3706)


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Топ комментарии
+15
Красівоє просто. Муки орка - мед для очей.
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10.06.2025 18:52 Ответить
+11
нєх топтати українську землю, падлюка!
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10.06.2025 19:01 Ответить
+10
от, повезло орку. лапті не треба.
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10.06.2025 18:55 Ответить
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Красівоє просто. Муки орка - мед для очей.
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10.06.2025 18:52 Ответить
от, повезло орку. лапті не треба.
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10.06.2025 18:55 Ответить
- Прощавайте, мої ніжки! - Вона поглянула на свої ноги: ті були вже далеко-далеко, от-от зникнуть.

(Льюїс Керролл, "Аліса в Країні Див")
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10.06.2025 18:56 Ответить
"Красненькие ножки бежали по дорожке.
Устали! Устали!
Немножко постояли и дальше побежали".
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10.06.2025 19:26 Ответить
адна нага там, а вторая гдето еще. или. адна нага харашо, а ни адной лучще... (кацапские народные пагаворки)
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10.06.2025 18:59 Ответить
нєх топтати українську землю, падлюка!
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10.06.2025 19:01 Ответить
Даже если ему оторвет руки, он все равно будет ползти на штурм Берлина. Это потому что руZZкие - запрограммированная биомасса, а не люди. Наша проблема пока в том, что размножаются они быстрее, чем дохнут.
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10.06.2025 19:05 Ответить
на болтах немає приросту населення, просто їх всеодно дуже багато.
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10.06.2025 20:26 Ответить
Ще по приписках завжди + 30% до будь чоґо дадають.
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10.06.2025 20:29 Ответить
Да, ноги топтавшие Святую Землю Украины теперь будут её удобрять, такова селяви знал бы кацап итог, сидел бы у себя в мухосранске и бояру жрал побивая хлебало своей бабы...
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10.06.2025 19:09 Ответить
Ублюдки настільки тупі,
що вони чомусь впевнені,
що не здохнуть,
термінатори гобані.
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10.06.2025 19:10 Ответить
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10.06.2025 19:13 Ответить
Сбілі с ног - сражайся на культяпках!
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10.06.2025 19:13 Ответить
...у шортах
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10.06.2025 20:06 Ответить
Нехай пошукає по кущах. Вони не могли далеко піти.
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10.06.2025 19:16 Ответить
За расцею,до канца?
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10.06.2025 19:16 Ответить
за втрачені ноги і життя його родині дадуть мішок пельменів.
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10.06.2025 19:18 Ответить
Навряд чи воно виживе. При таких травмах без негайної санітарної допомоги не виживають.
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10.06.2025 19:50 Ответить
Влізе у середній пакет...
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10.06.2025 19:29 Ответить
Собєрісь, тряпка...
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10.06.2025 19:41 Ответить
а як воно мріяло станцювати лезгінку на параді у Києві !?..
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10.06.2025 19:48 Ответить
а так став трохи меншим на зріст.
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10.06.2025 19:51 Ответить
Одна нога тут, друга -- там.
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10.06.2025 19:50 Ответить
Prosto prijatno smotretj... no ja tak ponjimaju, chto 'vizhil', i matj novuju 'ladu' njepoluchit, a tak hotjelosj... i zhenje i djetjam tozhe 'njehuja'... nu da, skoreje razvestjisj i naijtji novovo kandjidata...
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10.06.2025 19:59 Ответить
https://www.tiktok.com/@pachoks.k/video/7265269125620960520
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10.06.2025 20:05 Ответить
- у курского вокзала стою я молодой подайте Христа ради червонец золотой #
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10.06.2025 20:11 Ответить
Зекономив своїй державі на матеріалах. Гроб можна коротше зробити.
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10.06.2025 20:11 Ответить
 
 