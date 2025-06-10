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Российский штурмовик теряет обе ноги после подрыва на противопехотной мине на Купянском направлении. ВИДЕО
Российский штурмовик потерял обе ноги после подрыва на противопехотной мине на Купянском направлении.
Инцидент произошел во время попытки продвижения штурмовой группы в направлении украинских позиций, информирует Цензор.НЕТ.
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+15 Огусто
показать весь комментарий10.06.2025 18:52 Ответить Ссылка
+11 Bad Robot
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+10 Begemot Pepa
показать весь комментарий10.06.2025 18:55 Ответить Ссылка
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(Льюїс Керролл, "Аліса в Країні Див")
Устали! Устали!
Немножко постояли и дальше побежали".
що вони чомусь впевнені,
що не здохнуть,
термінатори гобані.