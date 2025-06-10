Украинские операторы загнали российских штурмовиков в ловушку бойцов 66 ОМБр на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении украинские операторы беспилотных систем загнали российских штурмовиков прямо в ловушку бойцов 66-й отдельной механизированной бригады князя Мстислава Храброго.

Соответствующим видео наши защитники поделились у себя в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, аэроразведчики 3-го механизированного батальона выследили вражескую штурмовую группу, которая спряталась в густой "зеленке", а тем временем их побратимы устроили на россиян засаду.

"Несколько точных сбросов - и паника. Оккупантам пришлось бросить свое укрытие и выйти на дорогу. Там их и ждали пехотинцы 66 бригады! В эпоху дронов и высоких технологий главная сила на поле боя - это все еще пехота. Но самое страшное для врага - когда дроны и пехотинцы работают вместе", - говорится в описании к опубликованным кадрам.

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