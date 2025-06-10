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Бойцы 10 ОГШБр отразили штурм россиян, взяли в плен нескольких оккупантов, 18 - ликвидировали и еще уничтожили технику.. ВИДЕО

Противник в очередной раз пытался организовать штурмовые действия на позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", задействовав 19 мотоциклов, 3 багги и до взвода пехоты.

В результате нанесения огневого поражения попытки выдвижения были остановлены, штурмовые группы понесли потери: трех оккупантов пленили, 18 - ликвидировали, 5 - ранили, 13 мотоциклов и 3 багги были сожжены, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Российский штурмовик теряет обе ноги после подрыва на противопехотной мине на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19715) ликвидация (3706) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (206)


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Тому і кажуть:
Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
Смерть московітам з *******!
Слава Україні!
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10.06.2025 20:11 Ответить
Непоганий ККД.
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10.06.2025 20:14 Ответить
Здохли трохи?
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10.06.2025 20:48 Ответить
Ликвидационная комиссия в лице ЗСУ сработала на отлично.
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10.06.2025 21:13 Ответить
 
 