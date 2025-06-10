Бойцы 10 ОГШБр отразили штурм россиян, взяли в плен нескольких оккупантов, 18 - ликвидировали и еще уничтожили технику.. ВИДЕО

Противник в очередной раз пытался организовать штурмовые действия на позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", задействовав 19 мотоциклов, 3 багги и до взвода пехоты.

В результате нанесения огневого поражения попытки выдвижения были остановлены, штурмовые группы понесли потери: трех оккупантов пленили, 18 - ликвидировали, 5 - ранили, 13 мотоциклов и 3 багги были сожжены, информирует Цензор.НЕТ.

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