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Бойцы 10 ОГШБр отразили штурм россиян, взяли в плен нескольких оккупантов, 18 - ликвидировали и еще уничтожили технику.. ВИДЕО
Противник в очередной раз пытался организовать штурмовые действия на позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", задействовав 19 мотоциклов, 3 багги и до взвода пехоты.
В результате нанесения огневого поражения попытки выдвижения были остановлены, штурмовые группы понесли потери: трех оккупантов пленили, 18 - ликвидировали, 5 - ранили, 13 мотоциклов и 3 багги были сожжены, информирует Цензор.НЕТ.
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Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
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