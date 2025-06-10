Нацгвардейцы метко атакуют российских штурмовиков, которые прячутся в руинах на Торецком направлении. ВИДЕО

Операторы ударных БПЛА 1-го батальона 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии показали уничтожение российских штурмовиков на Торецком направлении.

Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах одиночные оккупанты, которые расползаются по населенным пунктам на передовой и пытаются закрепиться в руинах. Но меткие сбрасывания достают россиян в любом укрытии.

"Несмотря на постоянные обстрелы и попытки оккупантов обнаружить их позиции, бойцы работают 24/7 и прикрывают пехоту на передовой", - сказано в сообщении.

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