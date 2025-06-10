РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11453 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 054 3

Нацгвардейцы метко атакуют российских штурмовиков, которые прячутся в руинах на Торецком направлении. ВИДЕО

Операторы ударных БПЛА 1-го батальона 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии показали уничтожение российских штурмовиков на Торецком направлении.

Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах одиночные оккупанты, которые расползаются по населенным пунктам на передовой и пытаются закрепиться в руинах. Но меткие сбрасывания достают россиян в любом укрытии.

"Несмотря на постоянные обстрелы и попытки оккупантов обнаружить их позиции, бойцы работают 24/7 и прикрывают пехоту на передовой", - сказано в сообщении.

Смотрите: Бойцы 10 ОГШБр отбили штурм россиян, пленили нескольких оккупантов, 18 - ликвидировали и еще уничтожили технику. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19715) ликвидация (3706) Национальная гвардия (2164)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
10.06.2025 21:35 Ответить
Чарівна підбірочка. Майстерність - рівня Бог. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
10.06.2025 21:37 Ответить
Сдохните твари болотные
показать весь комментарий
10.06.2025 22:03 Ответить
 
 