Фальшивые документы за $11 000: во Львовской области ликвидирован канал переправки уклонистов за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
На Львовщине пограничники совместно с полицейскими и под процессуальным руководством Жовковской окружной прокуратуры ликвидировали канал незаконной переправки мужчин за границу во время военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как сообщают правоохранители, двое мужчин планировали выехать в Польшу, используя фальшивые документы якобы о службе в Вооруженных силах Украины и пребывании в отпуске. За изготовление поддельных документов они заплатили организатору схемы 11 тысяч долларов США.
В ходе следствия установлено, что организатором незаконной переправы является 32-летний житель Золочевского района. Во время обысков у него изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Мужчине объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей с правом внесения залога.
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