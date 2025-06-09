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Фальшивые документы за $11 000: во Львовской области ликвидирован канал переправки уклонистов за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине пограничники совместно с полицейскими и под процессуальным руководством Жовковской окружной прокуратуры ликвидировали канал незаконной переправки мужчин за границу во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Во Львовской области задержали организатора побега за границу по фальшивым документам

Как сообщают правоохранители, двое мужчин планировали выехать в Польшу, используя фальшивые документы якобы о службе в Вооруженных силах Украины и пребывании в отпуске. За изготовление поддельных документов они заплатили организатору схемы 11 тысяч долларов США.

В ходе следствия установлено, что организатором незаконной переправы является 32-летний житель Золочевского района. Во время обысков у него изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи и другие вещественные доказательства.

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Во Львовской области задержали организатора побега за границу по фальшивым документам
Во Львовской области задержали организатора побега за границу по фальшивым документам
Во Львовской области задержали организатора побега за границу по фальшивым документам
Во Львовской области задержали организатора побега за границу по фальшивым документам

Мужчине объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей с правом внесения залога.

Во Львовской области задержали организатора побега за границу по фальшивым документам
Во Львовской области задержали организатора побега за границу по фальшивым документам

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Автор: 

Госпогранслужба (6583) уклонисты (925) Львовская область (2935)


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Блин, ну и расценки... Полмиллиона за выезд из страны... Обалдеть... .
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09.06.2025 16:56 Ответить
 
 