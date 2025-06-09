Фальшиві документи за $11 000: на Львівщині ліквідовано канал переправлення ухилянтів за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині прикордонники спільно з поліцейськими та за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як повідомляють правоохоронці, двоє чоловіків планували виїхати до Польщі, використовуючи фальшиві документи нібито про службу у Збройних силах України та перебування у відпустці. За виготовлення підроблених документів вони заплатили організатору схеми 11 тисяч доларів США.

У ході слідства встановлено, що організатором незаконної переправи є 32-річний житель Золочівського району. Під час обшуків у нього вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші речові докази.

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Чоловікові оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Наразі підозрюваний перебуває під вартою з правом внесення застави.





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