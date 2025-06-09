Їхали у вантажівці з подвійним дном під "прикриттям" худоби: групу ухилянтів затримано біля кордону з Румунією. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники з поліцейськими викрили переправників, які збиралися доправити порушників у Румунію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.









Як зазначається, четверо чоловіків мали під виглядом випасу худоби потрапити у вантажівці "ГАЗ-66" з подвійним дном разом із козами, свинями й телям у прикордоння. А далі – пішки. До схеми також залучили місцевого пастуха та водія. За наданий "сервіс" ділки розраховували заробити з усіх своїх "підопічних" $18 000.

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Під час обшуку правоохоронці вилучили автомобіль, гроші та мобільні телефони. Пастуха і водія затримали, їм оголосили підозру. Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Слідчі дії тривають.