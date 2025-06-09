Їхали у вантажівці з подвійним дном під "прикриттям" худоби: групу ухилянтів затримано біля кордону з Румунією. ФОТОрепортаж
На Закарпатті прикордонники з поліцейськими викрили переправників, які збиралися доправити порушників у Румунію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, четверо чоловіків мали під виглядом випасу худоби потрапити у вантажівці "ГАЗ-66" з подвійним дном разом із козами, свинями й телям у прикордоння. А далі – пішки. До схеми також залучили місцевого пастуха та водія. За наданий "сервіс" ділки розраховували заробити з усіх своїх "підопічних" $18 000.
Під час обшуку правоохоронці вилучили автомобіль, гроші та мобільні телефони. Пастуха і водія затримали, їм оголосили підозру. Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Слідчі дії тривають.
Топ коментарі
+17 IDFDavid #601622
показати весь коментар09.06.2025 13:50 Відповісти Посилання
+14 Sophia-Maria Duglass #550966
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+10 Дефіцит Потужності
показати весь коментар09.06.2025 13:54 Відповісти Посилання
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саме так !
ухилянти - це НЕ громадяни України, а худоба.
кого обере ця худоба завтра ?
"
ГрузінськуюУкраїнськую мєчту" - какая разніца
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Але по факту ми всі чудово розуміємо від чого саме вони тікали.
зелені дегенерати, не збираються наводити лад з мобілізацією?
продовжують ламати українців, через коліно порушуючи все, що тільки можливо?
мольфарую: зе!шоблі залишилося, максимум рік, до наступного літа.
що не так з мобілізацією, хто заважав цим ухилянтам прибути до тцк?
Але 18 000 баксів за таке? Коли за вказування напрямку в сторону Заходу, беруть по 7-8 тисяч? Малувато. Напевно за демпінг їх
конкурентиприкордонники і впіймали.
логічно, ****
Це не враховуючи той факт, що технологічний підрозділ без прикриття ППО і ОТРК ловить каби, дрони і ракети собі на голови аж бігом.