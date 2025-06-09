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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів
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Їхали у вантажівці з подвійним дном під "прикриттям" худоби: групу ухилянтів затримано біля кордону з Румунією. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники з поліцейськими викрили переправників, які збиралися доправити порушників у Румунію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

затримання ухилянтів
затримання ухилянтів
затримання ухилянтів
затримання ухилянтів

Як зазначається, четверо чоловіків мали під виглядом випасу худоби потрапити у вантажівці "ГАЗ-66" з подвійним дном разом із козами, свинями й телям у прикордоння. А далі – пішки. До схеми також залучили місцевого пастуха та водія. За наданий "сервіс" ділки розраховували заробити з усіх своїх "підопічних" $18 000.

Також читайте: Переправляв ухилянтів за кордон: експоліцейського з Івано-Франківщини оголошено в міжнародний розшук, - ДБР. ФОТОрепортаж

Під час обшуку правоохоронці вилучили автомобіль, гроші та мобільні телефони. Пастуха і водія затримали, їм оголосили підозру. Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Слідчі дії тривають.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) Румунія (1190) ухилянти (995)


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Топ коментарі
+17
Формально они не ухилянты, а люди которые хотят сбежать из страны. Но их называют ухилянтами чтобы не напоминать народу что он заперт.
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09.06.2025 13:50 Відповісти
+14
А Портнов з яким паспортом проходив?
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09.06.2025 13:53 Відповісти
+10
Так само як в КНДР називають зрадниками тих хто тікає через кордон.
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09.06.2025 13:54 Відповісти
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Дрова чи худоба?
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09.06.2025 13:46 Відповісти
Фото і стаття незрозумілі. Здається під дном тих чотирьох везли разом з козами і свинями у прикордоння, щоб потім пішки гнати на пасовиська. А для чого пастух?😃
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09.06.2025 15:31 Відповісти
Коровки мають такий нещасний вигляд, їх дуже шкода
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09.06.2025 13:46 Відповісти
під "прикриттям" худоби
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09.06.2025 13:47 Відповісти


саме так !

ухилянти - це НЕ громадяни України, а худоба.
кого обере ця худоба завтра ?
"Грузінськую Українськую мєчту" - какая разніца

.

.
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09.06.2025 13:53 Відповісти
чергове Павутиння: дати уродам по протитанковій міні і направити ту хфуру-шишигу проти орків

.
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09.06.2025 13:49 Відповісти
Шановний коментаторе! Готовий заплатити свою місячну зарплату за фото Вашого військового квитка. Заблюрте все, окрім ім'я Олексій. Дякую наперед.
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09.06.2025 13:59 Відповісти
Мусора який в сорок років випав в осадок на пенсію,або воював на колчаківських фронтах але через геморой був комісований.
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09.06.2025 14:07 Відповісти
Формально они не ухилянты, а люди которые хотят сбежать из страны. Но их называют ухилянтами чтобы не напоминать народу что он заперт.
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09.06.2025 13:50 Відповісти
Так само як в КНДР називають зрадниками тих хто тікає через кордон.
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09.06.2025 13:54 Відповісти
В тебе не тільки потужності дефіцит, а й розуму.
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09.06.2025 15:03 Відповісти
Ми не можемо показувати приклад як росія - заганяти когось палками на війну, ми не така держава Тому що це парадокс. Ми воюємо за європейські цінності і хочемо бути членом Європейського Союзу. ©
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09.06.2025 14:02 Відповісти
IDFDavid, сховай московські вуха. Стирчать, як вітрила.
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09.06.2025 14:03 Відповісти
Да там, если детально разобраться с причиной побега, наверняка у них у всех вырванные с корнем их русские языки и они ехали просто за румынскими протезами
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09.06.2025 14:41 Відповісти
с причиной побега Це все що треба знати про демократичну країну яка воює за європейські цінності.
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09.06.2025 14:48 Відповісти
формально вони просто хотіли побачити Париж і Мілан - аж настільки що готові були виїхати з країни як скот у вантажівці.

Але по факту ми всі чудово розуміємо від чого саме вони тікали.
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09.06.2025 14:56 Відповісти
А Портнов з яким паспортом проходив?
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09.06.2025 13:53 Відповісти
тобто!
зелені дегенерати, не збираються наводити лад з мобілізацією?
продовжують ламати українців, через коліно порушуючи все, що тільки можливо?
мольфарую: зе!шоблі залишилося, максимум рік, до наступного літа.
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09.06.2025 13:58 Відповісти
в сенсі, тобто?
що не так з мобілізацією, хто заважав цим ухилянтам прибути до тцк?
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09.06.2025 14:03 Відповісти
Не думаю що шобла піде.... винесуть? добре ,але надія примарна
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09.06.2025 14:04 Відповісти
потрібні РОЗСТРІЛИ
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09.06.2025 13:59 Відповісти
Починай з ЗЕскотів
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09.06.2025 14:02 Відповісти
Ну тут хоч мінімум підготовки провели, 6 балів з 10 за продуманість. А не в рожевих шортах та шльопках, марш броском через Карпати.
Але 18 000 баксів за таке? Коли за вказування напрямку в сторону Заходу, беруть по 7-8 тисяч? Малувато. Напевно за демпінг їх конкуренти прикордонники і впіймали.
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09.06.2025 14:03 Відповісти
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09.06.2025 14:05 Відповісти
Поки влада намагається розігріти підзів'яли настрої місцевих нафронтників, а справжній фронт потерпає без дронів, в країні традиційно відбувається те що й завжди. Але винні в усьому жалюгідні % тих, хто намагається бігти горами.

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09.06.2025 14:21 Відповісти
То для кацапів готують, для них все тільки найкраще.
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09.06.2025 14:26 Відповісти
Хтось їде під прикриттям ВРХ, хтось під прикриттям інших абревіатур з трьох літер. Різні фінансові можливості в людей, що ж тут вдієш.
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09.06.2025 14:21 Відповісти
Може вони не хотіли воювати лопатами проти дронів під командуванням дибілів?
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09.06.2025 14:24 Відповісти
і тому замість того щоб пройти курсі РЕБ-РЕР-БПЛА і потрапити в якийсь технологічний підрозділ який точно не воює лопатами - поїхали в якості поддонного скота за кругленьку сумму?.
логічно, ****
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09.06.2025 14:58 Відповісти
Точно не воює лопатами до першого наказу Сирського про переведення технологічного підрозділу в піхоту.
Це не враховуючи той факт, що технологічний підрозділ без прикриття ППО і ОТРК ловить каби, дрони і ракети собі на голови аж бігом.
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09.06.2025 15:06 Відповісти
може, вони не українці
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09.06.2025 15:06 Відповісти
Ходоба ті що ховалися...
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09.06.2025 14:27 Відповісти
Кози,свині,телята,проодовжіть логічний ряд-ухилянти.
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09.06.2025 15:26 Відповісти
 
 