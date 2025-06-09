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Новости Фото Переправка через границу уклонистов
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Ехали в грузовике с двойным дном под "прикрытием" скота: группу уклонистов задержали у границы с Румынией. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Закарпатье пограничники с полицейскими разоблачили переправщиков, которые собирались доставить нарушителей в Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

задержание уклонистов
задержание уклонистов
задержание уклонистов
задержание уклонистов

Как отмечается, четверо мужчин должны были под видом выпаса скота попасть в грузовике "ГАЗ-66" с двойным дном вместе с козами, свиньями и теленком в приграничье. А дальше - пешком. К схеме также привлекли местного пастуха и водителя. За предоставленный "сервис" дельцы рассчитывали заработать со всех своих "подопечных" $18 000.

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Во время обыска правоохранители изъяли автомобиль, деньги и мобильные телефоны. Пастуха и водителя задержали, им объявили подозрение. Нарушителей привлекли к админответственности. Следственные действия продолжаются.

Автор: 

Госпогранслужба (6583) Румыния (1116) уклонисты (925)


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Топ комментарии
+14
Формально они не ухилянты, а люди которые хотят сбежать из страны. Но их называют ухилянтами чтобы не напоминать народу что он заперт.
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09.06.2025 13:50 Ответить
+11
А Портнов з яким паспортом проходив?
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09.06.2025 13:53 Ответить
+9
Так само як в КНДР називають зрадниками тих хто тікає через кордон.
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09.06.2025 13:54 Ответить
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Дрова чи худоба?
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09.06.2025 13:46 Ответить
Коровки мають такий нещасний вигляд, їх дуже шкода
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09.06.2025 13:46 Ответить
під "прикриттям" худоби
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09.06.2025 13:47 Ответить


саме так !

ухилянти - це НЕ громадяни України, а худоба.
кого обере ця худоба завтра ?
"Грузінськую Українськую мєчту" - какая разніца

.

.
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09.06.2025 13:53 Ответить
чергове Павутиння: дати уродам по протитанковій міні і направити ту хфуру-шишигу проти орків

.
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09.06.2025 13:49 Ответить
Шановний коментаторе! Готовий заплатити свою місячну зарплату за фото Вашого військового квитка. Заблюрте все, окрім ім'я Олексій. Дякую наперед.
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09.06.2025 13:59 Ответить
Мусора який в сорок років випав в осадок на пенсію,або воював на колчаківських фронтах але через геморой був комісований.
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09.06.2025 14:07 Ответить
Формально они не ухилянты, а люди которые хотят сбежать из страны. Но их называют ухилянтами чтобы не напоминать народу что он заперт.
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09.06.2025 13:50 Ответить
Так само як в КНДР називають зрадниками тих хто тікає через кордон.
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09.06.2025 13:54 Ответить
Ми не можемо показувати приклад як росія - заганяти когось палками на війну, ми не така держава Тому що це парадокс. Ми воюємо за європейські цінності і хочемо бути членом Європейського Союзу. ©
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09.06.2025 14:02 Ответить
IDFDavid, сховай московські вуха. Стирчать, як вітрила.
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09.06.2025 14:03 Ответить
А Портнов з яким паспортом проходив?
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09.06.2025 13:53 Ответить
тобто!
зелені дегенерати, не збираються наводити лад з мобілізацією?
продовжують ламати українців, через коліно порушуючи все, що тільки можливо?
мольфарую: зе!шоблі залишилося, максимум рік, до наступного літа.
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09.06.2025 13:58 Ответить
в сенсі, тобто?
що не так з мобілізацією, хто заважав цим ухилянтам прибути до тцк?
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09.06.2025 14:03 Ответить
Не думаю що шобла піде.... винесуть? добре ,але надія примарна
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09.06.2025 14:04 Ответить
потрібні РОЗСТРІЛИ
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09.06.2025 13:59 Ответить
Починай з ЗЕскотів
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09.06.2025 14:02 Ответить
Ну тут хоч мінімум підготовки провели, 6 балів з 10 за продуманість. А не в рожевих шортах та шльопках, марш броском через Карпати.
Але 18 000 баксів за таке? Коли за вказування напрямку в сторону Заходу, беруть по 7-8 тисяч? Малувато. Напевно за демпінг їх конкуренти прикордонники і впіймали.
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09.06.2025 14:03 Ответить
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09.06.2025 14:05 Ответить
Поки влада намагається розігріти підзів'яли настрої місцевих нафронтників, а справжній фронт потерпає без дронів, в країні традиційно відбувається те що й завжди. Але винні в усьому жалюгідні % тих, хто намагається бігти горами.

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09.06.2025 14:21 Ответить
То для кацапів готують, для них все тільки найкраще.
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09.06.2025 14:26 Ответить
Хтось їде під прикриттям ВРХ, хтось під прикриттям інших абревіатур з трьох літер. Різні фінансові можливості в людей, що ж тут вдієш.
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09.06.2025 14:21 Ответить
Може вони не хотіли воювати лопатами проти дронів під командуванням дибілів?
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09.06.2025 14:24 Ответить
Ходоба ті що ховалися...
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09.06.2025 14:27 Ответить
 
 