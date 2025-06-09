Ехали в грузовике с двойным дном под "прикрытием" скота: группу уклонистов задержали у границы с Румынией. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Закарпатье пограничники с полицейскими разоблачили переправщиков, которые собирались доставить нарушителей в Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.









Как отмечается, четверо мужчин должны были под видом выпаса скота попасть в грузовике "ГАЗ-66" с двойным дном вместе с козами, свиньями и теленком в приграничье. А дальше - пешком. К схеме также привлекли местного пастуха и водителя. За предоставленный "сервис" дельцы рассчитывали заработать со всех своих "подопечных" $18 000.

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Во время обыска правоохранители изъяли автомобиль, деньги и мобильные телефоны. Пастуха и водителя задержали, им объявили подозрение. Нарушителей привлекли к админответственности. Следственные действия продолжаются.