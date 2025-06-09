Ехали в грузовике с двойным дном под "прикрытием" скота: группу уклонистов задержали у границы с Румынией. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Закарпатье пограничники с полицейскими разоблачили переправщиков, которые собирались доставить нарушителей в Румынию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, четверо мужчин должны были под видом выпаса скота попасть в грузовике "ГАЗ-66" с двойным дном вместе с козами, свиньями и теленком в приграничье. А дальше - пешком. К схеме также привлекли местного пастуха и водителя. За предоставленный "сервис" дельцы рассчитывали заработать со всех своих "подопечных" $18 000.
Во время обыска правоохранители изъяли автомобиль, деньги и мобильные телефоны. Пастуха и водителя задержали, им объявили подозрение. Нарушителей привлекли к админответственности. Следственные действия продолжаются.
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саме так !
ухилянти - це НЕ громадяни України, а худоба.
кого обере ця худоба завтра ?
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ГрузінськуюУкраїнськую мєчту" - какая разніца
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зелені дегенерати, не збираються наводити лад з мобілізацією?
продовжують ламати українців, через коліно порушуючи все, що тільки можливо?
мольфарую: зе!шоблі залишилося, максимум рік, до наступного літа.
що не так з мобілізацією, хто заважав цим ухилянтам прибути до тцк?
Але 18 000 баксів за таке? Коли за вказування напрямку в сторону Заходу, беруть по 7-8 тисяч? Малувато. Напевно за демпінг їх
конкурентиприкордонники і впіймали.