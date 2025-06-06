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Переправлял уклонистов за границу: экс-полицейский из Ивано-Франковской области объявлен в международный розыск, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований объявило в международный розыск бывшего правоохранителя из Ивано-Франковской области, подозреваемого в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Бывшего правоохранителя разыскивают за незаконную переправку призывников за границу
Бывшего правоохранителя разыскивают за незаконную переправку призывников за границу
Бывшего правоохранителя разыскивают за незаконную переправку призывников за границу

Следствие установило, что мужчина, уволившись из правоохранительных органов в августе 2024 года, самовольно выехал за границу. Находясь за пределами Украины, он дистанционно координировал незаконные перевозки. К схеме был привлечен также действующий правоохранитель из Кировоградской области, который обеспечивал маршруты и выезд злоумышленников.

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Для маскировки преступной деятельности подозреваемые через знакомого волонтера и благотворительную организацию приобрели легковой автомобиль Mitsubishi и карету скорой помощи Fiat Ducato. В этих авто, переодетых в медицинскую одежду, военнообязанных перевозили, избегая проверок на блокпостах.

Бывшего правоохранителя разыскивают за незаконную переправку призывников за границу
Бывшего правоохранителя разыскивают за незаконную переправку призывников за границу
Бывшего правоохранителя разыскивают за незаконную переправку призывников за границу
Бывшего правоохранителя разыскивают за незаконную переправку призывников за границу

Финальный этап маршрута пролегал к реке Тиса на Закарпатье. Там мужчины получали гидрокостюмы, платили по 8 тысяч долларов США и самостоятельно переплывали в Румынию. Задокументировано по меньшей мере четыре успешные переправки.

Соучастника с Кировоградщины задержали во время очередной попытки переправки еще двух человек. Обе машины, которые использовались в преступной схеме, переданы в управление АРМА. Их суммарную стоимость оценивают в почти 800 тысяч гривен.

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Автор: 

Ивано-Франковская область (927) ГБР (3047) уклонисты (924)


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Топ комментарии
+2
Типова схема, з 4-8 осіб, які були або мають зв'язок з беркутньою з 2014 року, та реформованих, авакіним і яценюком, поліції!!
Портновщина, на районному рівні, з куратором в МВС!!
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06.06.2025 16:53 Ответить
+1
Ну не може бути що він отак звільнився з правоохоронних органів і самовільно виїхав. Мабуть спочатку відвоювався у "Люті" і вже тоді?
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06.06.2025 17:18 Ответить
+1
Як тих, хто організував вивезення Комарницького у машині "200"? Їх вже розстріляли? Там здається фігурували навіть люди з контори з назвою з трьох літер.
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06.06.2025 17:19 Ответить
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І сам себе переправив - дока!
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06.06.2025 16:51 Ответить
Типова схема, з 4-8 осіб, які були або мають зв'язок з беркутньою з 2014 року, та реформованих, авакіним і яценюком, поліції!!
Портновщина, на районному рівні, з куратором в МВС!!
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06.06.2025 16:53 Ответить
показово розстріляйте цих медіків-пєдіків та ще пару партій ухилянтів - більше ніхто не полізе

.
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06.06.2025 16:54 Ответить
Як тих, хто організував вивезення Комарницького у машині "200"? Їх вже розстріляли? Там здається фігурували навіть люди з контори з назвою з трьох літер.
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06.06.2025 17:19 Ответить
не знаю за комарніцкого, може й теж розстріляти к єпєням,

але, перебуваючи в м. Берлін (Германія), чув міську легенду від місцевих:

чому всі німці сплачують проїзд, хоча в них не має ніяких турнікетів ?
тому що при наці за наказом фюрера поліцаї оточили потяг на вокзалі і на місці розстріляли всіх "зайців"
німці зрозуміли - німці платять
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06.06.2025 17:25 Ответить
Всі німці.
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06.06.2025 17:27 Ответить
німці це добре !

в 1918 р. окупували Київ, повісили пару злодюг на вокзалі і наказали його чисто вимити

були німці - був Орднунг !

.
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06.06.2025 17:29 Ответить
Правильно! І всі строєм в атаку на Курськ під командуванням геніального Сирника!
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06.06.2025 18:13 Ответить
Хто дозволив виіхати? А, самовільно? А куда дивились прикордонники?
Не все так просто.
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06.06.2025 16:56 Ответить
https://censor.net/biz/news/3556533/chy-mojut-zabronovani-choloviky-poyihaty-u-vidpustku-za-kordon

так можуть чи ні? нема відповіді, на розсуд прикордонника. тобто чітких правил нема. можна вивозити, на розсуд експоліцейського
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06.06.2025 17:16 Ответить
Ну не може бути що він отак звільнився з правоохоронних органів і самовільно виїхав. Мабуть спочатку відвоювався у "Люті" і вже тоді?
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06.06.2025 17:18 Ответить
Яким саме Законом заборонено виїзд чоловіків з України? Ну зелені юристи - випускники криворагульних вузів? Дайте відповідь? А відповідь одна - в жодному законі цієї заборони немає! Тобто все те що вже більше 3 років витворяє на західних кордонах ДПСУ - це є повна самодіяльність і порушення українського законодавства.! і за це рано чи пізно доведеться відповідати!
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06.06.2025 17:45 Ответить
 
 