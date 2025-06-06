Переправлял уклонистов за границу: экс-полицейский из Ивано-Франковской области объявлен в международный розыск, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований объявило в международный розыск бывшего правоохранителя из Ивано-Франковской области, подозреваемого в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.







Следствие установило, что мужчина, уволившись из правоохранительных органов в августе 2024 года, самовольно выехал за границу. Находясь за пределами Украины, он дистанционно координировал незаконные перевозки. К схеме был привлечен также действующий правоохранитель из Кировоградской области, который обеспечивал маршруты и выезд злоумышленников.

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Для маскировки преступной деятельности подозреваемые через знакомого волонтера и благотворительную организацию приобрели легковой автомобиль Mitsubishi и карету скорой помощи Fiat Ducato. В этих авто, переодетых в медицинскую одежду, военнообязанных перевозили, избегая проверок на блокпостах.









Финальный этап маршрута пролегал к реке Тиса на Закарпатье. Там мужчины получали гидрокостюмы, платили по 8 тысяч долларов США и самостоятельно переплывали в Румынию. Задокументировано по меньшей мере четыре успешные переправки.

Соучастника с Кировоградщины задержали во время очередной попытки переправки еще двух человек. Обе машины, которые использовались в преступной схеме, переданы в управление АРМА. Их суммарную стоимость оценивают в почти 800 тысяч гривен.

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