Переправлял уклонистов за границу: экс-полицейский из Ивано-Франковской области объявлен в международный розыск, - ГБР. ФОТОрепортаж
Государственное бюро расследований объявило в международный розыск бывшего правоохранителя из Ивано-Франковской области, подозреваемого в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Следствие установило, что мужчина, уволившись из правоохранительных органов в августе 2024 года, самовольно выехал за границу. Находясь за пределами Украины, он дистанционно координировал незаконные перевозки. К схеме был привлечен также действующий правоохранитель из Кировоградской области, который обеспечивал маршруты и выезд злоумышленников.
Для маскировки преступной деятельности подозреваемые через знакомого волонтера и благотворительную организацию приобрели легковой автомобиль Mitsubishi и карету скорой помощи Fiat Ducato. В этих авто, переодетых в медицинскую одежду, военнообязанных перевозили, избегая проверок на блокпостах.
Финальный этап маршрута пролегал к реке Тиса на Закарпатье. Там мужчины получали гидрокостюмы, платили по 8 тысяч долларов США и самостоятельно переплывали в Румынию. Задокументировано по меньшей мере четыре успешные переправки.
Соучастника с Кировоградщины задержали во время очередной попытки переправки еще двух человек. Обе машины, которые использовались в преступной схеме, переданы в управление АРМА. Их суммарную стоимость оценивают в почти 800 тысяч гривен.
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Портновщина, на районному рівні, з куратором в МВС!!
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але, перебуваючи в м. Берлін (Германія), чув міську легенду від місцевих:
чому всі німці сплачують проїзд, хоча в них не має ніяких турнікетів ?
тому що при наці за наказом фюрера поліцаї оточили потяг на вокзалі і на місці розстріляли всіх "зайців"
німці зрозуміли - німці платять
в 1918 р. окупували Київ, повісили пару злодюг на вокзалі і наказали його чисто вимити
були німці - був Орднунг !
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Не все так просто.
так можуть чи ні? нема відповіді, на розсуд прикордонника. тобто чітких правил нема. можна вивозити, на розсуд експоліцейського