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Новости Фото Незаконная вырубка деревьев
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Экс-начальник ГСЧС Ивано-Франковской области организовал незаконную вырубку леса на сумму более 7 млн грн, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР при содействии Департамента внутренней безопасности Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области. Он организовал незаконную вырубку леса природно-заповедного фонда на сумму более 7 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По данным следствия, в августе 2023 года чиновник под видом проведения учений по тушению лесных пожаров привлек более 100 подчиненных к незаконной вырубке зеленых насаждений. Работы проводились на земельном участке площадью 112,1 га, расположенном за пределами села Новая Гута.

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подозрение экс-главе ГСЧС Ивано-Франковской области
подозрение экс-главе ГСЧС Ивано-Франковской области
подозрение экс-главе ГСЧС Ивано-Франковской области

Эта территория относится к объектам природно-заповедного фонда - общезоологического заказника "Черный лес". Из-за действий чиновника государству нанесен ущерб на сумму 7 млн 300 тыс. грн.

Бывшему чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365 и ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия, и незаконная вырубка или перевозка, хранение, сбыт леса, что также привело к тяжелым последствиям). Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Автор: 

вырубка (161) лес (632) ГСЧС (5012) Ивано-Франковская область (927) ГБР (3047)


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А зрадовцы хотели наказывать селян за купку дров семью годами каторги.
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06.06.2025 12:40 Ответить
Сьогодні звільнення, завтра конфіскація, післязавтра Покровськ.

Жартую)
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06.06.2025 12:46 Ответить
Кіберполіція спільно з Бюро економічної безпеки та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у межах держгранту для садівництва, ягідництва та виноградарства: комерсанти у змові з чиновниками МінАПК і держбанку подавали фальшиві заявки через електронні сервіси - вказуючи неіснуючі або занедбані сади, а кошти (майже 80 млн ₴ за 2022-2023 рр.) перераховували на рахунки «фіктивних» ФОПів та компаній без жодних поставок. Під час 45+ обшуків вилучено документацію, печатки, картки - фігурантам загрожує до 8 років за службове підроблення, шахрайство та відмивання.https://cyberpolice.gov.ua/news/pryvlasnyuvaly-groshi-z-derzhavnoyi-programy-pidtrymky-sadivnycztva-kiberpolicziya-ta-beb-vykryly-masshtabnu-sxemu-3669/
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06.06.2025 12:58 Ответить
 
 