Экс-начальник ГСЧС Ивано-Франковской области организовал незаконную вырубку леса на сумму более 7 млн грн, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР при содействии Департамента внутренней безопасности Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области. Он организовал незаконную вырубку леса природно-заповедного фонда на сумму более 7 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По данным следствия, в августе 2023 года чиновник под видом проведения учений по тушению лесных пожаров привлек более 100 подчиненных к незаконной вырубке зеленых насаждений. Работы проводились на земельном участке площадью 112,1 га, расположенном за пределами села Новая Гута.

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Эта территория относится к объектам природно-заповедного фонда - общезоологического заказника "Черный лес". Из-за действий чиновника государству нанесен ущерб на сумму 7 млн 300 тыс. грн.

Бывшему чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365 и ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия, и незаконная вырубка или перевозка, хранение, сбыт леса, что также привело к тяжелым последствиям). Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.