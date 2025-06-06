Ексначальник ДСНС Івано-Франківщини організував незаконну вирубку лісу на понад 7 млн грн, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Він організував незаконну порубку лісу природно-заповідного фонду на суму понад 7 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За даними слідства, у серпні 2023 року посадовець під виглядом проведення навчань із гасіння лісових пожеж залучив понад 100 підлеглих до незаконної вирубки зелених насаджень. Роботи проводилися на земельній ділянці площею 112,1 га, розташованій за межами села Нова Гута.

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Ця територія належить до об’єктів природно-заповідного фонду - загальнозоологічного заказника "Чорний ліс". Через дії посадовця державі завдано збитків на суму 7 млн 300 тис. грн.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та незаконна порубка або перевезення, зберігання, збут лісу, що також призвело до тяжких наслідків). Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі.