Ексначальника військової адміністрації на Київщині підозрюють у незаконній порубці дерев на 600 тис. грн

Колишнього начальника військової адміністрації на Київщині підозрюють у незаконній порубці дерев на понад пів мільйона гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику однієї із військових адміністрацій на Київщині у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

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Незаконна вирубка в Гостомелі

За даними слідства, підозрюваний на території парку в селищі Гостомель Бучанського району Київської області організував незаконну порубку 565 дерев породи "сосна" та їх подальше незаконне вивезення.

Внаслідок протиправних дій експосадовця навколишньому природному середовищу завдано шкоди майже на 600 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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