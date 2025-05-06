УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11576 відвідувачів онлайн
Новини Незаконна вирубка дерев
722 8

Ексначальника військової адміністрації на Київщині підозрюють у незаконній порубці дерев на 600 тис. грн

вирубка

Колишнього начальника військової адміністрації на Київщині підозрюють у незаконній порубці дерев на понад пів мільйона гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику однієї із військових адміністрацій на Київщині у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Дивіться: Організували масштабні вирубки на майже 300 млн грн: на Івано-Франківщині викрито посадовців лісгоспу, які незаконно видавали лісорубні квитки, - ДБР. ФОТО

Незаконна вирубка в Гостомелі

За даними слідства, підозрюваний на території парку в селищі Гостомель Бучанського району Київської області організував незаконну порубку 565 дерев породи "сосна" та їх подальше незаконне вивезення.

Внаслідок протиправних дій експосадовця навколишньому природному середовищу завдано шкоди майже на 600 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Читайте також: Екопрокуратура розпочала слідство через вирубку понад сотні 200-літніх дерев у Карпатах

Автор: 

вирубка (169) Київська область (4044) Гостомель (140) підозра (769) Бучанський район (61)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чонгар не він розмінував?
показати весь коментар
06.05.2025 20:33 Відповісти
питання, а куди вивіз, і коли? якщо в 2022 на потреби для оборонних споруд, то треба судити слідчихі прокурорів, а якщо собі, то вже інше питання.
показати весь коментар
06.05.2025 20:35 Відповісти
Постійно підозрюють тільки "ексів"...
Діючі - не доторканні.
показати весь коментар
06.05.2025 20:36 Відповісти
Що не чиновник то і крадій. На харьківщині ліс посталляли ФОПи-бомжи і все в порядку.
показати весь коментар
06.05.2025 20:36 Відповісти
порода "сосна"? это новый уровень
показати весь коментар
06.05.2025 20:41 Відповісти
Якісь дерева на пару гривень...
Декого підозрюють у значно більших провинах.
показати весь коментар
06.05.2025 20:51 Відповісти
Я так розумію, що пиляли кругляк у парку через те, що навкруги пустеля?

Чи текст звинувачення завідомо зробили фуфельним і насправді була банальна розчистка під будівництво для потрібних людей?
показати весь коментар
06.05.2025 20:56 Відповісти
Під маєточка? Млинок, ставок та вишнєвий садок?
показати весь коментар
06.05.2025 21:33 Відповісти
 
 