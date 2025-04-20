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Новини Незаконна вирубка лісів у Карпатах
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Екопрокуратура розпочала слідство через вирубку понад сотні 200-літніх дерев у Карпатах

Незаконна вирубка лісів у Карпатах

Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури у координації з Офісом Генерального прокурора задокументувала та встановлює обставини знищення пралісу у Карпатах, який є унікальною екосистемою і природною спадщиною України.

 Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконної порубки у заповідних лісах (ч. 3 ст. 246 КК України). Наразі проводяться першочергові слідчі дії та розраховується розмір шкоди, завданої довкіллю.

Зазначається, що прокурори спільно з Держекоінспекцією провели огляд місця незаконної рубки. Попри наявність висновку про статус пралісів, у лісництві "Шипот" державного підприємства "Ліси України" здійснено вирубку дерев під будівництво лісової дороги, яка веде до полонини Руна.

На ділянці 0,5 га у межах пралісу виявлено 114 пнів свіжозрубаних дерев бука віком до 200 років. Підставою для проведення робіт був лісорубний квиток, виданий у лютому 2025 року.

Читайте: Двоє лісників постраждали на Харківщині через підрив пожежного авто. ФОТОрепортаж

Територія, де проводиться рубка, є пралісами та входить до складу спроєктованої пралісової пам’ятки природи загальнодержавного значення "Праліси лісництва "Шипот". Вирубка там дерев є грубим порушенням законодавства, адже у пралісах суворо забороняється будь-яка діяльність, повʼязана із втручанням в життя екосистеми.

"У 2019 році наукові установи та екологічні організації обстежили унікальний ландшафт загальною площею понад 860 га та офіційно визнали цю територію пралісами. Такий висновок було погоджено директором колишнього держпідприємства "Перечинське лісове господарство". Однак, у 2024 році ДП "Ліси України" безпідставно відмовило у погодженні клопотання про створення пралісової пам’ятки природи. Тому Ужгородська окружна прокуратура пред’явила позов до Київського окружного адміністративного суду в інтересах держави в особі Міндовкілля з вимогою зобов’язати ДП "Ліси України" погодити створення пам’ятки. Судове провадження на цей час не відкрито", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 500 тис. пнів: "Ліси України" запустили відновлення 10 тис. га переданих Рівненською ОВА лісів

Автор: 

вирубка (169) ліс (768) екологія (1353) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+21
Поки на гіляках поряд з москалями не будуть висіти такі глитаї, діла не буде...
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20.04.2025 22:16
+17
Хто дав попередній дозвіл??? Де були лісники, лісничі та інспектори Державної екологічної інспекції??? Кого затримано?? Там набереться винуватців у якості кандидатів до штурмової роти - до ста осіб. Кажете, воювати немає кому?????
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20.04.2025 22:16
+13
Агов! То програма мільйон дерев!
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20.04.2025 22:27
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ніколи такого не було ...і от знову ..

це просто доброчесні набувачі столітніх дерев )))
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20.04.2025 22:12 Відповісти
У координації з офісом генерального прокурора - можна далі не читати, вони накоординують
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21.04.2025 08:37 Відповісти
Поки на гіляках поряд з москалями не будуть висіти такі глитаї, діла не буде...
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20.04.2025 22:16 Відповісти
Це тихий жах..
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20.04.2025 22:21 Відповісти
не будуть ніколи .
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20.04.2025 22:32 Відповісти
Тепер когось гривень на 300 точно оштрафують...
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21.04.2025 11:36 Відповісти
Хто дав попередній дозвіл??? Де були лісники, лісничі та інспектори Державної екологічної інспекції??? Кого затримано?? Там набереться винуватців у якості кандидатів до штурмової роти - до ста осіб. Кажете, воювати немає кому?????
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20.04.2025 22:16 Відповісти
Не розумію вашого здивування, невже для вас дивина ,що велика кількість українців є надзвичайно жадібними , продажними ,схильними до корупції,але найгіршою якістю є ненаситність.Це все на жаль і губить цю країну.
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20.04.2025 22:40 Відповісти
"... але найгіршою якістю є ненаситність."

Просто люди не розуміють що вони смертні.
Коли людина починає розуміти що вона смертна, що ніхто не може їй гарантувати що вона проснеться зранку і що нічого не забере з собою, вона починає поводитись інакше. Але це розуміють вже в старості і то не всі.
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20.04.2025 23:34 Відповісти
Я б ще добавив-цинічна дволикість.Вони ж переважно усі до церкви ходять-там точно такого не вчать.
Якусь сюр-дежаву ми побудували,де лісники і єгеря-найбльші браконьєри в лісі,мєнти-в звязці з бандюками,прокурори-розсадник корупції,вчителі,професора- продукують іженерів за бабло і тд.тп.
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21.04.2025 08:14 Відповісти
здійснено вирубку дерев під будівництво лісової дороги, яка веде до полонини Руна-------------вже писали, що хтось з зелених буде там встановлювати вітряки.
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21.04.2025 07:51 Відповісти
Ліс треба дронами контролювати і оперативно в'язати "лісорубів" на місці, але ж там всі в долі.
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20.04.2025 22:18 Відповісти
Як так ?
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20.04.2025 22:19 Відповісти
Це досі Порошенко особисто вирубує чи вже...
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20.04.2025 22:25 Відповісти
Агов! То програма мільйон дерев!
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20.04.2025 22:27 Відповісти
Ніхто просто не уточнював, що на вирубку!
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20.04.2025 22:34 Відповісти
В закарпатті ліс можна рубати тільки закарпаттцям, або русинам,або мадярам! Кримських татар туди не пускають.
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20.04.2025 22:33 Відповісти
маячня рубають всі хто має дозволи, а місцеві що рубають кволі дерева на дрова це не промислові рубки через які карпати лисіють.
доречі що там по будівництву ВЕС, також рубають праліси та нищать природу, але екопрокуратурі дали команду нічого не бачити.
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20.04.2025 22:38 Відповісти
а ні все таки мова йде таки про дорогу до ВЕС.
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20.04.2025 22:41 Відповісти
Зараз в Карпатах достатньо постояти звилин 10 на будь-якій дорозі, щоб побачить завантажений лісовоз. Скрізь процвітають лісопильні! а "першочергові слідчі дії" - це відмазка для лохів, далі цих діїї нічого не відбудеться, можна сміливо битись об заклад...
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20.04.2025 22:33 Відповісти
Замнуть справу і далі рубатимуть. При владі - нечисть, яка знищує Україну як їм заманеться. А війна все спише...
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20.04.2025 22:40 Відповісти
та звісно що замнуть вони її "порушили" тільки через суспільну напругу, спустять на тормозах, адже "Підставою для проведення робіт був лісорубний квиток, виданий у лютому 2025 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3547833"
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20.04.2025 22:44 Відповісти
Мільярд дерев Зєлємского так щільно вкрив Карпати, що Зермаки терміново вирішили їх прорідити. 😏

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20.04.2025 22:57 Відповісти
... і нічого нікому не буде, як завжди. Безвладдя.
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20.04.2025 23:04 Відповісти
за кожним зрубанним деревом стоіт підпис та конкретна людина. було б бажання і вийдеш до Київа
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20.04.2025 23:06 Відповісти
Ці потвори, які надали дозвіл на вирубку, яки рубали такі ж самі вороги, що й ті, які нас вбивають, знищують наше довкілля, спотворюють нашу природу, їх теж треба зупиняти, інакше вони здеруть нас з середини…
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20.04.2025 23:16 Відповісти
У кращому може буде штраф, а дерев вже немає
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20.04.2025 23:21 Відповісти
Одне ДП проти іншого ДП...
радянський союз процвітає
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20.04.2025 23:45 Відповісти
Там тепер Коля Катлєта має повну владу і розвив буйну діяльність.
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21.04.2025 00:00 Відповісти
А к главному леснику и природоохранному прокурору не пробовали обратиться? Может, они помогут следствию?
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21.04.2025 00:16 Відповісти
Міліон дерев зєльоного пітара, ви просто не так зрозуміли хаххаахха
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21.04.2025 01:02 Відповісти
А хто ж їх вирубав, ну не дядя ж Вася на дрова.
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21.04.2025 01:37 Відповісти
??????????????????????
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21.04.2025 07:29 Відповісти
А что проверять законную вырубку,создать видимость работы и загрузить роту ухилянтов с бронью?
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21.04.2025 07:33 Відповісти
І чого нас не хочуть до ЄС приймати?
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21.04.2025 07:46 Відповісти
І дуже скоро у прокурорів і судів з'являться нові преміальні автівки, керівництво придбає на 90 річну бабцю нерухомість!
Отак ці потвори і живуть!
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21.04.2025 09:35 Відповісти
 
 