Екопрокуратура розпочала слідство через вирубку понад сотні 200-літніх дерев у Карпатах

Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури у координації з Офісом Генерального прокурора задокументувала та встановлює обставини знищення пралісу у Карпатах, який є унікальною екосистемою і природною спадщиною України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконної порубки у заповідних лісах (ч. 3 ст. 246 КК України). Наразі проводяться першочергові слідчі дії та розраховується розмір шкоди, завданої довкіллю.

Зазначається, що прокурори спільно з Держекоінспекцією провели огляд місця незаконної рубки. Попри наявність висновку про статус пралісів, у лісництві "Шипот" державного підприємства "Ліси України" здійснено вирубку дерев під будівництво лісової дороги, яка веде до полонини Руна.

На ділянці 0,5 га у межах пралісу виявлено 114 пнів свіжозрубаних дерев бука віком до 200 років. Підставою для проведення робіт був лісорубний квиток, виданий у лютому 2025 року.

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Територія, де проводиться рубка, є пралісами та входить до складу спроєктованої пралісової пам’ятки природи загальнодержавного значення "Праліси лісництва "Шипот". Вирубка там дерев є грубим порушенням законодавства, адже у пралісах суворо забороняється будь-яка діяльність, повʼязана із втручанням в життя екосистеми.

"У 2019 році наукові установи та екологічні організації обстежили унікальний ландшафт загальною площею понад 860 га та офіційно визнали цю територію пралісами. Такий висновок було погоджено директором колишнього держпідприємства "Перечинське лісове господарство". Однак, у 2024 році ДП "Ліси України" безпідставно відмовило у погодженні клопотання про створення пралісової пам’ятки природи. Тому Ужгородська окружна прокуратура пред’явила позов до Київського окружного адміністративного суду в інтересах держави в особі Міндовкілля з вимогою зобов’язати ДП "Ліси України" погодити створення пам’ятки. Судове провадження на цей час не відкрито", - йдеться в повідомленні.

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