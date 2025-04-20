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Новини Фото Пожежі на Харківщині
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Двоє лісників постраждали на Харківщині через підрив пожежного авто. ФОТОрепортаж

20 квітня на Харківщині під час гасіння пожежі підірвався пожежний автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Харківщини.

У Балаклійському лісництві під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Постраждали двоє лісників (гостра реакція на стрес).

Пожежа охопила 290 га хвойної підстилки та 20 га очерету. Станом на 17:00 триває горіння на площі 30 га.

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Пожежа на Харківщині
Пожежа на Харківщині
Пожежа на Харківщині

Як зазначається, на місці працюють 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, 8 піротехнічних розрахунків та працівники лісового господарства.

Автор: 

вибух (4455) ліс (768) пожежа (4327) Харківська область (806)


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"гостра реакція на стрес" 🧐
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20.04.2025 20:32 Відповісти
Тобі смішно? Може приїдеш та покатаєшся по лісам харківщини? Дави либу з трампона, що обісрався...
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20.04.2025 22:05 Відповісти
 
 