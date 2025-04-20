Двоє лісників постраждали на Харківщині через підрив пожежного авто. ФОТОрепортаж

20 квітня на Харківщині під час гасіння пожежі підірвався пожежний автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Харківщини.

У Балаклійському лісництві під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Постраждали двоє лісників (гостра реакція на стрес).

Пожежа охопила 290 га хвойної підстилки та 20 га очерету. Станом на 17:00 триває горіння на площі 30 га.

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Як зазначається, на місці працюють 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, 8 піротехнічних розрахунків та працівники лісового господарства.