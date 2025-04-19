Росіяни вночі атакували Одещину: виникли пожежі на фермах. ВIДЕО
Росія у ніч на 19 квітня атакувала Одещину, руйнувань зазнали фермерські господарства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Руйнувань зазнали фермерські господарства. Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, ліквідовували як рятувальники, так і місцева пожежна команда.
На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
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