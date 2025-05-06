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Новости Незаконная вырубка деревьев
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Экс-начальника военной администрации в Киевской области подозревают в незаконной вырубке деревьев на 600 тыс. грн

вирубка

Бывшего начальника военной администрации на Киевщине подозревают в незаконной порубке деревьев на более чем полмиллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему начальнику одной из военных администраций на Киевщине в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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Незаконная вырубка в Гостомеле

По данным следствия, подозреваемый на территории парка в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области организовал незаконную порубку 565 деревьев породы "сосна" и их дальнейший незаконный вывоз.

В результате противоправных действий экс-чиновника окружающей природной среде нанесен ущерб почти на 600 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Автор: 

вырубка (160) Киевская область (4153) Гостомель (107) подозрение (492) Бучанский район (57)


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Чонгар не він розмінував?
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06.05.2025 20:33 Ответить
питання, а куди вивіз, і коли? якщо в 2022 на потреби для оборонних споруд, то треба судити слідчихі прокурорів, а якщо собі, то вже інше питання.
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06.05.2025 20:35 Ответить
Постійно підозрюють тільки "ексів"...
Діючі - не доторканні.
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06.05.2025 20:36 Ответить
Що не чиновник то і крадій. На харьківщині ліс посталляли ФОПи-бомжи і все в порядку.
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06.05.2025 20:36 Ответить
порода "сосна"? это новый уровень
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06.05.2025 20:41 Ответить
Якісь дерева на пару гривень...
Декого підозрюють у значно більших провинах.
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06.05.2025 20:51 Ответить
Я так розумію, що пиляли кругляк у парку через те, що навкруги пустеля?

Чи текст звинувачення завідомо зробили фуфельним і насправді була банальна розчистка під будівництво для потрібних людей?
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06.05.2025 20:56 Ответить
Під маєточка? Млинок, ставок та вишнєвий садок?
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06.05.2025 21:33 Ответить
 
 