Экс-начальника военной администрации в Киевской области подозревают в незаконной вырубке деревьев на 600 тыс. грн

Бывшего начальника военной администрации на Киевщине подозревают в незаконной порубке деревьев на более чем полмиллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему начальнику одной из военных администраций на Киевщине в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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Незаконная вырубка в Гостомеле

По данным следствия, подозреваемый на территории парка в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области организовал незаконную порубку 565 деревьев породы "сосна" и их дальнейший незаконный вывоз.

В результате противоправных действий экс-чиновника окружающей природной среде нанесен ущерб почти на 600 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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