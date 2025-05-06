Экс-начальника военной администрации в Киевской области подозревают в незаконной вырубке деревьев на 600 тыс. грн
Бывшего начальника военной администрации на Киевщине подозревают в незаконной порубке деревьев на более чем полмиллиона гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему начальнику одной из военных администраций на Киевщине в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Незаконная вырубка в Гостомеле
По данным следствия, подозреваемый на территории парка в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области организовал незаконную порубку 565 деревьев породы "сосна" и их дальнейший незаконный вывоз.
В результате противоправных действий экс-чиновника окружающей природной среде нанесен ущерб почти на 600 тыс. грн.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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Діючі - не доторканні.
Декого підозрюють у значно більших провинах.
Чи текст звинувачення завідомо зробили фуфельним і насправді була банальна розчистка під будівництво для потрібних людей?